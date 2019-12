Denis Alibec îşi doreşte să evolueze la Jocurile Olimpice de la Tokyo

"Ne bucurăm că am câştigat în această seară, este o victorie meritată. Să sperăm că, mâine, CFR-ul nu va câştiga la Voluntari. Poate că faza (n.r. - golului al doilea) a fost cea mai frumoasă a anului. Nu a fost o joacă, trebuie să dai totul pe teren şi să joci serios. Aşa mi-a venit atunci şi aşa a fost să fie. Va fi un gol care va avea multe reluări. Dacă nu plec nicăieri, mă voi duce în cantonament, nu am întârziat niciodată la acţiunile clubului.

(n.r. - Alibec şi Budescu la JO) Normal că mi-aş dori să merg acolo, acum să vedem ce va hotărî şi el (n.r. - selecţionerul Mirel Rădoi). Să fim sănătoşi, să continuăm tot în ritmul acesta şi cu sigranţă ne va chema", a declarat Alibec, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.





Astra Giurgiu a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), formaţia Academica Clinceni, în etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din 2019. Oaspeţii au jucat în inferioritate din minutul 36, după eliminarea lui Răuţă. Matei, Alibec şi Begue au reuşit una dintre cele mai spectaculoase faze din acest sezon, la golul al doilea.





În minutul 27, Florentin Matei a avut o acţiune personală în careul oaspeţilor, i-a pasat lui Alibec în stânga, acesta a centrat cu călcâiul în centru, iar Begue a marcat, tot cu călcâiul, de la şapte metri





Au marcat: Răuţă '5 (a), Begue '27, Alibec '71 / David Bruno '77 (a).





În urma acestui rezultat, Astra Giurgiu a trecut provizoriu pe locul I, cu 43 de puncte. CFR Cluj are 41 de puncte şi ocupă locul 2, urmată de CSU Craiova, cu 37 de puncte, şi FCSB, 36 de puncte. Aceste trei echipe nu au jucat în etapa 22. În plus, FCSB mai are o restanţă cu FC Voluntari, care va avea loc anul viitor.





Academica Clinceni rămâne pe locul 12, de baraj, cu 20 de puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt, de pe locul 13, retrogradabil, care nu a evoluat în această etapă.