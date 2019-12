ATP: Murray, Federer, Nadal și frații Bryan, printre câștigătorii premiilor anului 2019

Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal şi fraţii Bob şi Mike Bryan se numără printre sportivii câştigători ai premiilor ATP pe anul 2019, informează atpworldtour.com.

Rafael Nadal, Juan Sebastian Cabal şi Robert Farah au obţinut premiile pentru clasarea pe primul loc mondial la sfârşitul anului, spaniolul la simplu şi Cabal şi Farah la dublu.

Premiul pentru <Revenirea anului> i-a revenit lui Andy Murray, cel pentru <Cel mai bun progres> lui Matteo Berrettini, iar cel pentru <Debut> lui Jannik Sinner, toate trei ca urmare a voturilor jucătorilor din circuit.

Jucătorii din circuitul ATP l-au votat pe Rafael Nadal câştigător al premiului pentru sportivitate.

<Favoritul fanilor> la simplu este Roger Federer, iar la dublu <favoriţii fanilor> sunt Bob Bryan şi Mike Bryan.

Kevin Anderson, care este implicat în mai multe acţiuni caritabile, a fost ales să primească <Humanitarian Award>.

Gilles Cervara este <antrenorului anului>, în timp ce Tony Roche a primit un premiu pentru întreaga carieră de antrenor.

<Turneele anului> au fost alese Indian Wells (Masters 1000), Acapulco (ATP 500), Doha (ATP 250), Puerto Vallarta, Braunschweig, Heilbronn şi Szczecin (ultimele patru challenger), scrie News.ro.

Congratulations to all our winners in the 2019 #ATPAwards! \uD83D\uDC4F



Read more \uD83D\uDC49 https://t.co/0wzikLdKug