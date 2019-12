Champions League: Componența urnelor la tragerea la sorți - Real Madrid vs Manchester City, posibil duel în optimi

Faza grupelor din Champions League s-a încheiat miercuri, iar ultimele echipe au completat tabloul formațiilor calificate pentru primavara competiției. În optimi am putea avea un duel de genul Real Madrid vs Manchester City.



S-au calificat în optimile Champions League:

PSG, Real Madrid, Bayern Munchen, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus Torino, Atletico Madrid, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Olympique Lyon, Valencia și Chelsea.



Prima urnă valorică:

Paris Saint-Germain

Bayern München

Manchester City

Juventus

Liverpool

FC Barcelona

Leipzig

Valencia



A doua urnă valorică:

Real Madrid

Tottenham Hotspur

Atalanta

Atletico Madrid

Napoli

Borussia Dortmund

Olympique Lyon

Chelsea



Tragerea la sorți a partidelor din optimile Champions League va avea loc luni, 16 decembrie, de la ora 13:00 (ora României) la Nyon, Elveția.



Nu se pot duela în optimi echipele din aceeași țară și cele care au făcut parte din aceeași grupă.



Round of 16 line-up ✅



Who is looking most like champions? \uD83E\uDD14#UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW