Liga 1: FC Hermannstadt - Dinamo 4-2 / "Câinii" ratează șansa de a urca pe loc de play-off

Dinamo n-a reușit să profite de înfrângerea celor de la Gaz Metan Mediaș și să urce pe loc de play-off. Echipa lui Dusan Uhrin a fost învinsă categoric de FC Hermannstadt, în deplasare, scor 4-2, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1.





Au marcat: Yazalde 15', 86', Dâlbea 70' şi Viera 77' / Sorescu 50' şi Perovic 90+1'





Potrivit Agerpres, sibienii au deschis scorul prin portughezul Yazalde (15), dar Dinamo a restabilit egalitatea după pauză, prin Deian Sorescu (50). Oaspeţii au ratat prin Nistor şi Ciobotariu, după care Hermannstadt a înscris de două ori, în urma unor faze fixe, prin Răzvan Dâlbea (69) şi Ousmane Viera (77). Yazalde a reuşit dubla (86), dar ultimul gol al meciului a fost înscris de Slavko Perovic (90+1), sârbul marcând pentru al patrulea meci la rând.



FC Hermannstadt a avut şi o bară, prin Dâlbea (71).



FC Hermannstadt a obţinut prima sa victorie după 11 etape, în care a înregistrat şapte egaluri şi patru eşecuri. Antrenorul Eugen Neagoe, care a început acest campionat pe banca echipei Dinamo, a reuşit prima sa victorie în campionat cu FC Hermannstadt.



Dinamo venea după patru etape fără eşec, două egaluri şi două victorii.



În tur, Dinamo s-a impus cu scorul de 3-0.







În urma acestei înfrângeri, Dinamo rămâne pe locul 7, cu 28 de puncte. FC Hermannstadt se află pe 13, cu 19 puncte, la egalitate cu Sepsi (locul 11) și Academica Clinceni (locul 12).







Au evoluat echipele:





Hermannstadt: Figueiredo – Luchin, Viera, Rimane, Opruţ – R. Pires (Offenbacher ’61), Dâlbea, L. Dumitriu (Taira ’90) – P. Petrescu, Yazalde, L. Buzan (Buşu ’55). Antrenor: Eugen Neagoe



Dinamo: Piscitelli – D. Ciobotariu, A. Puljic, M. Popescu, Corbu (Mihaiu ’81) – I. Filip, R. Grigore (Mrzljak ’38) – G. Moura (Popa ’70), D. Nistor, Sorescu – Perovic. Antrenor: Dusan Uhrin jr.



Cartonaşe galbene: Petrescu ’31, Viera ‘79 / Perovic ‘53



Arbitri: Marius Avram – Daniel Mitruşi, Stelian Slabu – Szabolcs Kovacs



Observatori: Cristian Nica, Paul Mincu









Ce au spus cei doi antrenori





“Este meritul băieţilor, au făcut un joc foarte bun. Nu sunt pe deplin mulţumit, pentru că am primit cele două goluri, n-aş fi vrut să le primim. Dacă eram mai atenţi la primul gol nu mai tremuram. Dar am reuşit să mai marcăm trei goluri foarte frumoase. E numai greşeala noastră că nu mai avem cel puţin şase puncte în plus. Dar ăsta este fotbalul, astăzi seară ne-a răsplătit. Am jucat cu două echipe foarte bune, CFR şi Dinamo, am luat patru puncte din cele şase, eu zic că este bine.”, a spus Neagoe la Digi Sport.





”Am jucat rău în apărare, asta e cauza principală a eşecului. Am lăsat jucătorii adverşi liberi în careul nostru. N-am avut atitudine, nu ştiu de ce. Am făcut prea multe greşeli unu la unu, iar asta se întâmplă mereu. Încercăm să reparăm erorile, dar n-am avut prea mult timp să ne pregătim pentru acest joc. La 1-1 am avut ocazii de a marca, dar nu am reuşit să înscriem. Nu am vrut să facem un egal, noi ne-am dus să câştigăm. Pe Grigore l-am schimbat pentru că nu reuşea să ţină mingea. Montini nu a jucat pentru că are nişte probleme, nu pentru că se află în ultimele şase luni de contract”, a declarat Uhrin, potrivit digisport.ro.







Programul etapei a XX-a:





Vineri, 6 decembrie





FCSB - Gaz Metan Mediaș 2-0





Sâmbătă, 7 decembrie



Chindia Târgoviște - Politehnica Iași 2-1





FC Hermannstadt - Dinamo București 4-2





Duminică, 8 decembrie



Ora 17.30 FC Botoșani - CFR Cluj, stadion Municipal - Botoșani.







Ora 20.30 Astra Giurgiu - Universitatea Craiova, stadion Marin Anastasovici - Giurgiu.



Luni, 9 decembrie



Ora 18.00 Sepsi OSK - Academica Clinceni, stadion Municipal - Sf. Gheorghe.







Ora 20.30 FC Voluntari - FC Viitorul, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari.