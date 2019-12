Liga 1: Chindia Târgoviște - Poli Iași 2-1 / Două goluri în patru minute pentru gazde

Formaţia Chindia Târgovişte a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii I, în care a revenit de la 0-1 şi a marcat două goluri într-un interval de patru minute, scrie News.ro.



Au înscris Florea ’59 şi Cherchez ’63 pentru gazde, respectiv Platini ’46 pentru oaspeţi.





Pentru Chindia este primul succes după șapte etape consecutive fără victorie. Ultima dată, echipa lui Moldovan se impunea în fața celor de la FC Voluntari, pe 7 octombrie. De partea cealaltă, Poli Iași continuă perioada nefastă, ajungând la a șasea etapă consecutivă fără meci câștigat (cinci înfrângeri și o remiză).





În clasament, Poli Iași se află pe locul 9, cu 22 de puncte, în timp ce Chindia a urcat pe 10, cu 20 de puncte.







Au evoluat echipele:





Chindia Târgovişte: Aioani – Martac, Benga, Leca, Dumitraşcu – Novac – Neguţ, Florea, Bic (Raţă ’74), Cherchez (Ivancic ’73) – Dumiter (Yameogo ’56). Antrenor: Viorel Moldovan.



Poli Iaşi: D. Rusu – Onea (Cabral ’67), Frăsinescu, Breeveld, A. Radu – Passaglia (Bălan ’77), Loshaj – Platini, F. Cristea, Bîrnoi (Popadiuc ’59)– Andrei Cristea. Antrenor: Mihai Teja



Cartonaşe galbene; Dumitrescu ’68, Aioani ’84, Novac ’85, Neguţ ’89, Raţă ‘90 / Breeveld ‘63



Arbitri: Radu Petrescu – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Andrei Moroita



Observatori: Marian Salomir, Ion Craiu







”Din păcate, e greu atunci când pierzi. Am avut jocul în mână, ne-am relaxat, am făcut nişte greşeli, era normal, asta este viaţa. Pentru spectatori cred că a fost un meci frumos. Este frustrant, în majoritatea meciurilor am condus, am luat gol în ultimele minute, nu ştiu ce să zic, nu este uşor, este o perioadă grea pentru noi, sperăm să trecem peste. Mai sunt două meciuri să scoatem maximum de puncte”, a declarat Mihai Teja, la Telekom Sport.