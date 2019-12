Dan Petrescu: "Dacă noi nu jucam în cupele europene, cred că aveam acum cel puţin zece puncte în plus"

Liga 1





''Vedem că toate echipele pierd, şi Craiova a pierdut, şi Viitorul în etapa trecută. Indiferent dacă ai evoluat în cupele europene sau nu, nicio echipă nu este invincibilă, este un campionat foarte echilibrat.

Sunt convins sută la sută, chiar dacă mulţi mă vor critica, dacă noi nu jucam în cupele europene aşa multe meciuri cred că aveam acum cel puţin zece puncte în plus şi eram detaşaţi în clasament. Însă programul acesta imposibil, infernal ne face să nu avem punctele pe care le-aş fi dorit şi să pierdem deja trei meciuri când înainte, oriunde am antrenat, eu pierdeam trei meciuri într-un an. Dar din cauza programului extrem de încărcat au fost rezultatele care au fost'', a spus Petrescu într-o conferinţă de presă.





CFR Cluj va juca miercuri seara, de la ora 18:00, pe teren propriu, cu Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa a 19-a.





Clujenii, campionii en titre, sunt lideri în clasament, cu 35 de puncte, urmaţi de Astra Giurgiu, 34 puncte, şi FC Viitorul, 32 puncte.