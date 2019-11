VIDEO Manchester City, doar remiză acasă cu Șahtior Donețk

Una dintre surprizele serii din Champions League a avut loc la Manchester, acolo unde City nu a reușit decât o remiză cu Șahtior Donețk, scor 1-1. În urma acestei remize, minerii rămân pe locul doi în Grupa C a competiției.







Grupa C



Manchester City vs Șahtior Donețk 1-1

Au marcat: Gundogan 56 / Solomon 69



Atalanta vs Dinamo Zagreb 2-0

Au marcat: Muriel 27 pen, Gomez 47



Clasament:



1. Manchester City 11 puncte (12-3) / calificată

2. Șahtior Donețk 6 (8-10)

3. Dinamo Zagreb 5 (9-9)

4. Atalanta 4 (5-12)







Aici poți urmări un rezumat al partidei dintre Manchester City și Șahtior Donețk.