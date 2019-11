UEFA a anunțat numele celor 50 de nominalizați pentru echipa ideală a anului 2019

UEFA a anunțat, pe site-ul oficial, nominalizările pentru "Echipa Anului 2019". 50 de fotbaliști se luptă pentru a face parte din unsprezecele ideal al anului, echipele cu cei mai mulți reprezentanți fiind Liverpool, Ajax și Manchester City.

Jucătorii nominalizați sunt următorii:

Portari: Alisson (Liverpool), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Andre Onana (Ajax)

♦️ \uD835\uDDDA\uD835\uDDE2\uD835\uDDD4\uD835\uDDDF\uD835\uDDDE\uD835\uDDD8\uD835\uDDD8\uD835\uDDE3\uD835\uDDD8\uD835\uDDE5\uD835\uDDE6 ♦️ @Alissonbecker @mterstegen1 @edersonmoraes93 Jan Oblak @AndreyOnana Who’s your last line of defence? \uD83E\uDD14\uD83D\uDD3B #TeamOfTheYear

Fundași: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander Arnold (Liverpool), César Azpilicueta (Chelsea), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), José María Giménez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andrew Robertson (Liverpool), Nicolás Tagliafico (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Vertonghen (Tottenham)

♦️ \uD835\uDDD7\uD835\uDDD8\uD835\uDDD9\uD835\uDDD8\uD835\uDDE1\uD835\uDDD7\uD835\uDDD8\uD835\uDDE5\uD835\uDDE6 ♦️ Flying full-backs. Ball-playing centre-backs. Who's in your dream defence? \uD83E\uDD37‍♂‍ #TeamOfTheYear ⬇️⬇️⬇️

Mijlocași: Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lisabona), David Silva (Manchester City), Frenkie de Jong (Barcelona), Ángel Di María (PSG), Fabián Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcântara (Bayern Munchen), Donny van de Beek (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Hakim Ziyech (Ajax).

♦️ \uD835\uDDE0\uD835\uDDDC\uD835\uDDD7\uD835\uDDD9\uD835\uDDDC\uD835\uDDD8\uD835\uDDDF\uD835\uDDD7\uD835\uDDD8\uD835\uDDE5\uD835\uDDE6 ♦️

Pass masters. Creators. Destroyers. Match-winners.

What midfield are you going for? \uD83E\uDD14#TeamOfTheYear