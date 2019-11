​Liga 1: CFR Cluj vs Chindia Târgoviște 4-0 / Bordeianu, la prima dublă din carieră

CFR Cluj: Arlauskis – Susici, Vinicius, Boli, Camora – Itu, Bordeianu (Aurelio ’82), Culio – Deac, B. Omrani (Păun ’67), Costache (Traore ’61). Antrenor: Dan Petrescu





Chindia Târgovişte: Aioani – Martac, Benga, Leca, Neciu – Neguţ (Yameogo ’65), Raţă, Bic, Burlacu – Cerchez, Dumiter. Antrenor: Viorel Moldovan





Cartonaş galben: Bordeianu ‘34





Arbitri: Iulian Călin - Octavian Şovre, George Florin Neacşu - Iulian Dima. Observatori: Sorin Boca, Imilian Şerbănică.

Au marcat: Itu 3, Bordeianu 71, 79 (prima dublă din carieră) și Camora 86.Poli Iași vs FC VoluntariFCSB vs Astra GiurgiuAcademica Clinceni vs Dinamo BucureștiGaz Metan Mediaș vs FC BotoșaniCSU Craiova vs FC HermannstadtFC Viitorul vs Sepsi Sfântu Gheorghe