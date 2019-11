VIDEO Portarul, penaltiul, reflectorul și cablul de alimentare salvator

Un portar a reuşit să doboare un reflector când a executat o lovitură de la 11 metri la un meci din Anglia. Tony Breeden, portarul echipei Nuneaton Borough, din liga a şaptea engleză, a decis să execute penaltiul primit de formaţia lui, în minutul 60 al meciului disputat, pe teren propriu, cu Stratford Town, potrivit News.ro.

Golkeeper-ul a trimis cu putere balonul peste poartă, mingea nimerind unul dintre reflectoarele montate sub acoperişul peluzei. Acesta s-a desprins şi era să rănească spectatorii din tribună, dar din fericire a rămas agăţat în cablul de alimentare.

Totuşi, Nuneaton s-a impus în cele din urmă cu 2-0. Al doilea gol al gazdelor a fost înscris dintr-o altă lovitură de la 11 metri, executată însă de extrema Callum Powell.

