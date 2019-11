Eugen Neagoe: "Arbitrii te bagă în pământ. Am plecat de pe bancă - nu m-am simţit bine - şi m-a eliminat"

Tehnicianul echipei Hermannstadt, Eugen Neagoe, a declarat vineri seară, după remiza din meciul cu FC Viitorul, scor 1-1, că a fost eliminat de centralul Adrian Viorel Cojocaru fără nicio discuţie, după ce a plecat de pe bancă pentru că nu s-a simţit prea bine. “Efectiv te bagă în pământ”, a mai afirmat el despre arbitri.





"Se întâmplă des la fotbal, de aceea nici nu m-am simţit foarte bine şi am plecat de pe bancă în timpul jocului. Sincer, a fost jenant. Nu doar acele faze, tot jocul. Întotdeauna plătim pentru greşelile pe care le facem, dar plătim doar noi. Pe mine poate să mă dea afară mâine. Plătesc jucătorii, familia, nu poţi să îţi baţi joc de maniera asta. Am jucat cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Bravo lor, felicitări, dar nu au avut nicio ocazie. Trebuie să dai tu două penaltiuri ca să îi bagi în joc sau cum? Normal că te bagă în pământ, efectiv te bagă în pământ. I-am şi spus, "o să aveţi pe conştiinţă oameni!".









Gheorghe Hagi: "Prima repriză, catastrofală. Asta nu e echipa mea"





"Meci slab. Un meci slab şi atât. Am jucat slab din păcate, de la un meci la altul, de-aia am stat cu ei în şedinţă acum. Sunt foarte supărat pe ei, din toate punctele de vedere. Din păcate, sunt supărat în special pe prima repriză, ce am văzut pentru mine a fost o repriză catastrofă. Le-am şi zis că nu se poate aşa ceva. Asta nu e echipa mea, nu poţi să ai asemenea atitudine, atât de lenţi, atât de previzibili, e greu să înţeleg, dar asta e", a spus Hagi, potrivit telekomsport.ro.







Ce a spus Iuliu Mureşan: "Dacă eram arbitru, îi dădeam roșu lui Gheorghe Hagi"





"Deşi eu sunt printre conducătorii care nu fac scandal, mă văd nevoit să comentez. Se observă că arbitrii români, care nu au personalitate, sunt influenţaţi de cei care sunt scandalagii, de cei care fac o presiune foarte mare. Vă spun sigur că Gică Hagi, care este o persoană pe care o respect foarte mult şi care m-a pupat după meci, se schimbă total în timpul meciului. A venit în acest hol unde dăm interviuri şi a strigat şi a spus nişte cuvinte la adresa arbitrilor. Eu, dacă eram arbitru şi aveam personalitate, îi dădeam cartonaşul roşu şi nu mai ieşea în repriza a doua. S-a întâmplat invers, a luat antrenorul nostru roşu, care nu înjură şi nu face scandal. Niciunul din cele două penaltiuri nu a fost foarte clar", a spus Iuliu Mureşan, preşedintele AFC Hermannstadt, potrivit digisport.ro.







În minutul 77, a ratat un penalti şi Iancu (FC Viitorul), mingea lovind bara. Lovitura de la 11 metri a fost acordată pentru un fault în careu, fază în urma căreia Petrescu a fost eliminat. După dictarea penaltiului, tehnicianul gazdelor, Eugen Neagoe, a fost şi el eliminat, scrie News.ro.









Astăzi meritam să câştigăm, sincer. Am avut ocaziile mai clare decât cei de la Viitorul, cu tot respectul pentru Viitorul, cu tot respectul pentru ce face Hagi, dar în această seară chiar nu şi-au creat nicio ocazie. A văzut că am plecat de pe bancă - nu m-am simţit bine - şi m-a eliminat. Nu am avut nicio discuţie cu Cojocaru. Lasă-ne aşa măcar dacă suntem o echipă mică, înţeleg şi acest lucru. Nu trebuie să mai vină să îţi mai dea şi în cap, să te bage şi în pământ. Este jenant. Le-am şi spus acum: "fraţilor, e un Dumnezeu sus şi ne judecă pe toţi. Pe toţi, după ceea ce facem",Formaţia FC Viitorul a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I, arbitrat de Adrian Viorel Cojocaru. Au marcat Debeljuh ‘45+1 pentru gazde şi Achim ’14 (penalti) pentru oaspeţi.În minutul 40, gazdele au ratat un penalti acordat pentru un henţ în careu. A executat Petrescu, dar Căbuz a respins atât lovitura de la 11 metri cât şi şutul care a urmat.