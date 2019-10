Suedezii se tem deja de meciul cu România: "Riscul violenței pe Arena Națională a crescut"

​România a avut terenul suspendat la meciul cu Norvegia, dar aproape 30.000 de copii au realizat o atmosferă unică pe Arena Națională. Meciul de totul sau nimic pentru tricolorii va avea loc împotriva Suediei, iar oficialii nordicilor au început deja să se teamă: "Riscul violenței e crescut. Nu e o coincidență că au fost pedepsiți și ar fi trebuit să joace cu porțile închise", a precizat directorul de securitate al nordicilor.







Ce spune Martin Fredman, directorul de securitate al suedezilor







"Nu există un pericol concret, dar riscul violenței e crescut. Vom avea între 1.000 și 1.500 de fani. Programul lor va fi plănuit cu mare grijă, ținând cont că fotbalul românesc e afectat de rasism și violență. Nu există un pericol concret, dar riscul violenței e crescut. Nu e o coincidență că au fost pedepsiți și ar fi trebuit să joace cu porțile închise.





Știm că au fost probleme în trecut cu violența împotriva cluburilor și naționalelor oaspete. Colaborăm strâns cu poliția și le vom oferi susținătorilor toate informațiile de care au nevoie. Sperăm ca poliția română să ceară ajutorul poliției suedeze la acest meci", a spus Martin Fredman, directorul de securitate al Suediei, conform cotidianului Aftonbladet, citat de Mediafax.





Ultimele rezultate din Grupa F:





România vs Norvegia 1-1 (Mitriță '62 / Sorloth '90+2)

Suedia vs Spania 1-1 (Berg '50 / Rodrigo '90+2)

Feroe vs Malta 1-0 (Baldvinsson '71)



Clasament Grupa F:





1. Spania (19-5) 20 puncte - a obținut calificarea

2. Suedia (18-9) 15

3. România (17-8) 14

4. Norvegia (13-10) 11

5. Feroe (4-23) 3

6. Malta (2-18) 3





Au rămas de disputat în Grupa F:



15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)