​Euro 2020, preliminarii: Belgia, prima echipă calificată la turneul final / Olanda, victorie obținută în prelungiri (Rezultatele serii)

Belarus – Estonia 0-0

Olanda – Irlanda de Nord 3-1

Au marcat: Depay ’80, ‘90+4, De Jong ‘90+1 / Magennis ‘75

Croaţia – Ungaria 3-0

Au marcat: Modric ‘5, Petkovic ’24, ‘42

În minutul 56, de la oaspeţi a fost eliminat Kleinheisler.

Slovacia – Ţara Galilor 1-1

Au marcat: Kucka ’53 / Moore ‘25

În minutul 88, de la gazde a fost eliminat Gyomber.

Austria – Israel 3-1

Au marcat: Lazaro ’41, Hinteregger ’56, Sabitzer ’88 / Zahavi ‘34

Macedonia de Nord – Slovenia 2-1

Au marcat: Elmas ’50, ’68 / Ilicic ‘90+5 (penalti)

Letonia – Polonia 0-3

A marcat: Lewandowski ‘9, ’13, ‘76

Kazahstan – Cipru 1-2

Au marcat: Erlanov ’34 / Soteriou ’73, Ioannou ‘84

Belgia – San Marino 9-0

Au marcat: Lukaku ’28, ’41, Chadli ’31, Brolli ’35 (autogol), Alderweireld ’43, Tielemans ‘45+1, Benteke ’79, Verschaeren ’84 (penalti), Castagne ‘90

Rusia – Scoţia 4-0

Au marcat: Dzyuba ’57, '70, Odzoev ’60, Golovin ‘84

Belgium become the first team to book their place at the biggest EURO ever!



Congratulations, @BelRedDevils!