Dezvăluirile lui Lionel Messi - De ce a vrut să plece din Spania, la ce echipă i-ar fi plăcut să joace și care ar fi cea mai mare dezamăgire pentru el

Lionel Messi (32 de ani) a acordat un amplu interviu pentru postul de radio RAC1, cu ocazia căruia a făcut numeroase dezvăluiri. Argentinianul și-a asigurat fanii că își va încheia cariera la Barcelona, dar a povestit că a avut un moment în care a vrut să plece din Spania. Starul catalanilor a vorbit despre cele mai bune și cele mai proaste momente ale carierei, a ales cel mai frumos gol al său și a spus care ar fi cea mai mare dezamăgire pentru el.





A vrut să părăsească Spania





"A fost o perioadă în care chiar mă gândeam să mă mut din Spania, mai ales din cauza problemelor pe care le-am avut, atunci când am fost acuzat de evaziune fiscală. Nu mai suportam. A fost un moment foarte dificil pentru mine și familia mea, pentru că oamenii nu știu care e situația, dar stau și ascultă, iar vorba se răspândește. A fost total neadevărat, așa cum s-a demonstrat mai târziu. A fost foarte greu, dar mă bucur că atunci copiii mei erau mici și nu știu despre ce a fost vorba", a spus Lionel Messi, pentru RAC1, potrivit marca.com.





Își va încheia cariera la Barcelona





"Astăzi, ideea mea şi a familiei mele este aceea de a-mi încheia cariera aici. În primul rând pentru ceea ce simt faţă de acest club, dar şi pentru familia mea, pentru calitatea vieţii noastre în acest oraş. Pentru copii, cărora nu aş vrea să le schimb prieteniile. Eu am trecut prin asta în trecut și nu vreau să trăiască și ei același lucru", a spus Messi.





A visat să joace la Newell's, în Argentina





"Mereu am visat să joc la Newell's şi să evoluez în fotbalul argentinian. Tot ceea ce îl înconjoară este diferit de restul lumii, cu bune şi cu rele. Însă uneori trebuie să te gândeşti mai mult la familie decât la ceea ce doreşti, deoarece familia este întotdeauna mai importantă", a explicat decarul Barcelonei.





Despre Antoine Griezmann





"Pentru orice jucător care nu este obișnuit cu stilul Barcelonei, este foarte greu. Griezmann este un jucător inteligent, de înaltă calitate, care în cele din urmă se va adapta. [...] Evident, este o minciună că eu nu l-am vrut pe Griezmann la Barcelona. Anul trecut am spus că este unul dintre cei mai buni și cei mai buni sunt întotdeauna bineveniți", a declarat starul Barcelonei.





Neymar





"Am crezut că Neymar va semna cu Real Madrid dacă nu s-ar fi întors aici. El chiar și-a dorit să plece de la Paris Saint Germain și a arătat acest lucru. Am crezut că Florentino Perez și Real Madrid vor face ceva ca să semneze cu el.





Mi-aș fi dorit să vină Neymar, pentru că el este diferit, unul dintre cei mai buni, iar prezența lui ar fi fost importantă din acest punct de vedere. Dar in ceea ce il priveste pe Ney, trebuia să privim dincolo de sport, mulți fani nu voiau ca el să se întoarcă pentru tot ce s-a întâmplat ", a spus Messi.





Cristiano Ronaldo





"Mi-ar fi plăcut ca Ronaldo să nu plece de la Real. Cristiano aducea un plus pentru LaLiga şi în Clasico. Este evident că se simte lipsa lui Cristiano la Real. Oricine poate observa. Totuși, au jucători care să îl înlocuiască", consideră Messi.



Despre VAR





"Îmi place VAR, sunt în favoarea folosirii tehnologiei, dar încă lasă o mulțime de îndoieli, pentru că nu este folosit cum trebuie. Dacă există VAR, este pentru a clarifica situaţiile de orice controversă şi nu se întâmplă asta", a spus argentinianul.





Despre înfrângerea suferită cu Liverpool în Champions League





"A fost vina noastră. Nu trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat, mai ales după episodul Roma. Ne-am blocat şi ne-a venit în minte acel meci și jocul s-a înrăutățit. Nu a fost vina antrenorului. Clubul a decis ca el (Valverde) să rămână și pentru mine a fost o bucurie, pentru că este un antrenor pe care îl sprijinim și îl iubim, la fel ca pe Luis Enrique și pe cei precedenți. Trebuie să fim uniţi pentru a ne atinge obiectivul. Puteam să avem mai multe Ligi câştigate, am ratat multe oportunități".





Care ar fi cea mai mare dezamăgire





"Nu ar fi o dezamăgire (dacă nu ar câștiga Balonul de Aur). Ar fi frumos, în special pentru copiii mei, dar premiile individuale nu sunt o prioritate pentru mine. Aș fi dezamăgit dacă ar mai trece un an fără să câștig Champions League", a spus Messi.





Cea mai bună şi cea mai proastă perioadă a carierei





"Este dificil, pentru că am avut norocul de a trăi multe și diferite momente de-a lungul timpului. Cred că era Guardiola a fost una dintre cele mai bune perioade din cariera mea de jucător. Cea mai proastă perioadă am avut-o în 2013-2014, când m-am şi accidentat și am mers în Argentina să mă recuperez".





Cel mai frumos gol





"Golul marcat cu capul din finala Ligii, jucată la Roma".



Cel mai bun antrenor





"Guardiola. Este cel mai bun dintre toți. Luis Enrique este foarte aproape de el".







Cel mai bun meci





"Semifinala cu Real din 2011, câştigată cu 2-0, mi-a rămas în memorie că un episod unic", a dezvăluit Lionel Messi.





