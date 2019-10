Cosmin Contra: "Nicolae Stanciu și Paul Anton au vrut să se retragă de la națională" / Ce a spus despre convocarea lui Mitriţă

Invitat joi la Digi Sport Matinal, Cosmin Contra a dezbătut mai multe subiecte, dezvăluind că Nicolae Stanciu și Paul Anton au vrut să se retragă din echipa națională, însă a reușit să îi convingă să rămână. În plus, selecționerul României a vorbit despre convocarea lui Alexandru Mitriţă, dar și despre evoluția lui Ianis Hagi în Champions League și situația lui Răzvan Marin la Ajax Amsterdam.





Nicolae Stanciu și Paul Anton au vrut să se retragă de la echipa națională





"Da, după dubla cu Norvegia şi Malta, tot drumul am stat cu el (n.r. cu Stanciu) pentru că m-a rugat să stau de vorbă cu el şi mi-a comunicat că el vrea să renunţe la naţională pentru că nu vrea să creeze probleme echipei naţionale, că iubeşte foarte mult echipa naţională şi că vede că nu e iubit şi că mă pune într-o situație proastă, că eu îl chem şi el nu dă randamentul aşteptat.





L-am convins cu greu să aştepte. Intra în vacanţă, se căsătorea. Era foarte decis. Şi el şi Paul Anton şi mai era un jucător, nu mai ţin minte, pentru că eu cred că a fost o glumă. La Stanciu nu a fost o glumă, a fost serios", a spus Cosmin Contra la Digi Sport Matinal.





"Jucătorii sunt şi ei oameni, au familii şi citesc presa şi clar că ajung la un moment dat când cedează. Dar un jucător profesionist nu trebuie să cedeze, nici antrenorii profesioniști nu trebuie să cedeze.



Trebuie să facem faţă pentru că există critici în lumea fotbalului şi trebuie să învățăm din ele, trebuie să facem lucrurile mai bine pentru a nu fi criticaţi. Trebuie să fim puternici şi asta i-am transmis lui Nicuşor, că nu e momentul şi că trebuie să fim puternici, că renunţă prea uşor şi am reuşit şi mă bucur pentru că s-a liniștit din toate punctele de vedere", a precizat Contra.





Șanse mari ca Mitriţă să fie convocat pentru meciul cu Norvegia







"Sunt șanse mari. Sunt 10 zile până la meciul cu Norvegia. E diferit, e un jucător care la al doilea meci poate să fie sută la sută din toate punctele de vedere. Nu a existat niciodată un conflict între Mitriţă şi secundul Jerry Gane sau cu mine. Dacă ar fi fost, aş fi ieșit public şi aş fi spus-o că nu mai vine la națională cât sunt eu selecționer.





Eu am cerut respect de la ei. Dacă eu îi respect, vreau același lucru faţă de mine şi de toţi colaboratorii mei. În Norvegia, a fost vorba de o schimbare tactică, la pauză, chiar am vrut să schimb ceva pentru că jocul nu funcţiona, şi acea schimbare ne-a băgat în joc", a precizat Cosmin Contra la Digi Sport Matinal.





"Singura problemă pe care a avut-o Mitriţă a fost cum s-a comportat el după acel meci (n.r. cu Suedia), până la cel cu Feroe şi atitudinea pe care a avut-o. Dar sunt jucători tineri, se mai întâmplă.





Eu am vorbit cu el. Nu a ajuns la naţională până acum tocmai din cauza conjuncturii. Nu am avut meciuri niciodată la 10 zile, ca acum. Dar pentru meciul al doilea, cel cu Norvegia, el poate fi la sută la sută. Dacă jucam joi şi el venea luni seara... Dacă sunt 6 ore diferență de fus orar, are nevoie de o zi pentru o oră. Păi ce să fac? Să-l iau şi să nu mă ajute la joc? Ce să fac cu el?



Păi eu mă uit în ansamblu. El e un jucător care, pe faza ofensivă, e sută la sută, dar la naţională nu poti să faci doar faza ofensivă, trebuie să o faci şi pe cea defensivă. Ăsta e adevărul. La nivelul ăsta, dacă nu faci ambele faze... Trebuie să înţeleagă asta", a spus Cosmin Contra.



Despre evoluția lui Ianis Hagi în meciul cu Napoli din Champions League





"Ianis a făcut un meci bun, în spatele vârfului, s-a mișcat permanent, a bătut toate loviturile libere, nu s-a ascuns de minge, ce a făcut în teren a făcut foarte bine.





În ultimele meciuri a fost titular, a și marcat, iar încrederea lui ne ajută pentru echipa națională.





Este diferită situația lui de cea a lui Răzvan Marin. Ianis a ajuns titular când antrenorul a considerat că e pregătit. Belgienii au avut răbdare cu Ianis, iar răbdarea dă roade. Sper să rămână titular", a declarat selecţionerul naţionalei României.





Ce a spus despre situația lui Răzvan Marin la Ajax





"Răzvan a pierdut locul de titular, iar echipa merge bine. Când ai șansa să joci trebuie să ţii de tricoul de titular. Sper să revină cât mai repede în primul 11.





La Ajax sunt 20 de jucători foarte buni. Marin a început titular, primele 4-5 meciuri a jucat titular. Evoluțiile lui probabil n-au fost pe placul antrenorului, care l-a încercat pe altul care probabil l-a mulțumit, iar Răzvan nu e într-o situație tocmai plăcută.





Răzvan a ajuns fară timpul de adaptare necesar cu coechipierii, cu cerințele de la Ajax.





Mi-ar fi plăcut să joace şi Răzvan Marin, şi Tătăruşanu (n.r. în Champions League). Andone a intrat 30 de minute foarte bine cu PSG. Dacă ar fi jucat Tătă şi Răzvan am fi avut cinci oameni de la naţională care să joace în Ligă", a mai spus Contra, la Digi Sport.





23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

Clasamentul Grupei F:



1. Spania (17-3) 18 puncte

2. Suedia (13-8) 11

3. România (13-7) 10

4. Norvegia (11-8) 9

5. Malta (2-13) 3

6. Feroe (3-20) 0.