Pochettino, după umilința suferită de Totteham: "Trebuie să fim puternici și să mergem mai departe"

"Când te confrunți cu un astfel de rezultat, este important să crezi în tine. Este singurul mond de a ne reveni. Este o situație grea, dar trebuie să o înfrunți. Trebuie să fim puternici și să mergem mai departe, să stăm împreună și să ne ajutăm unul pe altul. Acesta este cel mai bun tratament, să fim împreună.





Am dominat jocul în primele 30 de minute. Am avut ghinionul să primim gol la finalul primei reprize și apoi ei au fost foarte eficienți. După ce am marcat din penalty pentru 4-2, am mai avut ocazii să înscriem și să rămânem în joc. Este greu de acceptat. În fotbal asta se întâmplă când adversarul are calitate și este foarte eficient în fața porții", a declarat Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham.





Ce a spus Niko Kovac





"A fost o seară minunată pentru Bayern Munchen, pentru fotbalul german. Să faci un asemenea meci aici este unic. Vreau să complimentez întreaga echipă. Am jucat ca o echipă. Cele patru goluri ale lui Gnabry sunt doar gloria care încununează munca. A fost cu siguranță cel mai bun meci al său, dar sunt de asemenea foarte mulțumit de felul în care s-a apărat. Modul în care am jucat în repriza a doua a fost ceea ce aveam eu în minte, asta îmi doresc", a declarat Niko Kovac, antrenorul lui Bayern Munchen.

4. Tottenham 1 (4-9)





VIDEO Recital Bayern pe terenul lui Tottenham (7-2) - Gnabry a marcat de patru ori









Au marcat: Heung-Min Son 12, Kane 61 pen. / Kimmich 15, Lewandowski 45, 87, Gnabry 53, 55, 83, 88Au marcat: Vulic 63, Milunovic 87, Boakye 90 / Semedo 371. Bayern Munchen 6 (10-2)2. Steaua Roșie Belgrad 3 (3-4)3. Olympiacos 1 (3-5)