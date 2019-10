​Liga Campionilor Asiei: Al Hilal, echipa antreneată de Răzvan Lucescu, aproape de finală (4-1 vs Al Sadd în tur)

În partida disputată la Doha, Al Sadd, antrenată de fostul mare jucător al lui FC Barcelona, Xavi Hernandez, a deschis scorul în minutul 14. Bafetimbi Gomis, atacantul lui Al Hilal, a trimis în proprie poartă din apropierea careului mic.

Gomis, fost atacant la echipe precum Olympique Lyon, Swansea, Olympique Marseille sau Galatasaray, s-a revanșat în minutul 33, restabilind egalitatea. Francezul a fost găsit excelent în apropiera porții de Sebastian Giovinco, fostul jucător de la Juventus.

Două minute mai târziu, Al Sadd a rămas în inferioritate numerică după eliminarea fundașului Abdelkarim Hassan. Acesta a comis un fault la mijlocul terenului, sancționat cu cartonaș galben, iar apoi a fost trimis la vestiare pentru proteste vehemente.

Al Hilal a trecut în avantaj în minutul 45. Albulayhi a trimis în plasă pentru 2-1, în urma unui corner. În repriza secundă, echipa lui Răzvan Lucescu s-a desprins, după autogolul lui Al Hajri, din minutul 60. Scorul final a fost stabilit de Al Shalhoub, în minutul 67, care a înscris pentru 4-1.

Manșa retur va avea loc pe 22 octombrie, de la ora 19:15, la Riad.

