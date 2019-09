Euro 2020, preliminarii: Copiii sub 14 ani, acces gratuit la meciul România vs Norvegia

UEFA a decis ca România vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 să se joace fără spectatori, însă copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Națională, informează frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45.







Copiii care nu au împlinit 14 ani din cadrul instituțiilor de învățământ preșcolare sau școlare, publice sau private, din cadrul academiilor și școlilor de fotbal, precum și legitimați la cluburi cu grupe de copii și juniori.





Fiecare grup organizat de 10 copii trebuie însoțit de un cadru didactic sau antrenor. Spre exemplu, la 23 de copii dintr-o unitate, sunt necesari 3 însoțitori. Intrarea este gratuită pentru copii și însoțitori!





Un reprezentant al conducerii instituției de învățământ, școlii de fotbal, academiei, clubului cu grupe de copii și juniori trimite o adresă oficială, cu antet și semnată, la adresa secretariat@frf.ro până pe 4 octombrie 2019, prin care să manifeste intenția copiilor din unitatea pe care o reprezintă de a participa la meci.





Cum se intră în posesia biletelor





După înscriere, fiecare unitate va primi pe mail din partea FRF un răspuns de confirmare și un formular online în care trebuie să completeze datele copiilor și însoțitorilor. După verificarea acestor date, FRF va trimite pe mail biletele care vor fi printate de însoțitori. Cu această ocazie, FRF va furniza și toate detaliile legate de accesul în incinta Arenei Naționale și organizarea grupurilor pentru acces.