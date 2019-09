Adrian Rus: "Sunt 100% român, mama a plâns de bucurie că am fost convocat"

“Sunt 100% român, mama a plâns de bucurie că am fost convocat, am luat cetăţenia maghiară, la 19 ani, doar ca să-i fie bine clubului la care jucam în Ungaria. Am fost foarte primiţi bine de băieţi, toată lumea mă ajută să mă integrez repede. La 6 ani m-am apucat de fotbal şi nu am avut nicio legătură cu Ungaria. Sper ca în scurt timp să se rezolve situaţia mea de la club şi să joc cât mai mult", a declarat Rus.





Adrian Rus face parte din lotul naţionalei României pentru meciurile cu Spania şi Malta, din preliminariile Euro-2020, scrie News.ro.