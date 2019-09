CFR Cluj: George Țucudean s-a retras, momentan, din fotbal, din cauza problemelor la inimă

George Ţucudean şi-a întrerupt activitatea în fotbal, pentru moment, în urma problemei medicale pe care o acuză. Anunţul a fost făcut de CFR Cluj, care-l aşteaptă înapoi odată ce se pune la punct, transmite Mediafax.





CFR Cluj îi acordă timp lui George Ţucudean pentru a-şi reveni din punct de vedere medical. Deşi s-a operat, atacantul a acuzat în continuare probleme, iar acestea i-au afectat activitatea în fotbal.



"Clubul CFR 1907 Cluj anunţă faptul că atacantul nostru George Ţucudea va lua o pauză de la activitatea fotbalistică! Totul vine ca urmare a problemelor de sănătate apărute în ultimele luni care l-au ţinut departe de teren. În perioada care va urma, fotbalistul îşi va lua o pauză pentru refacere şi pentru a efectua câteva investigaţii suplimentare, care să-i ofere garanţia că poate reveni în fotbal la cel mai înalt nivel.



Noi, toţi cei din Familia CFR, suntem şi vom fi mereu alături de George Ţucudean şi îl vom susţine în toate demersurile sale. Avem toată încrederea că “Ţucu” va reveni mai puternic în iarbă şi că ne va ajuta în continuare să câştigăm trofee. Şi-a adus contributia de atâtea ori prin golurile sale în obţinerea unor victorii importante, iar acum e rândul nostru să fim alături de el.



Multă sănătate, "Ţucu"! Te aşteptăm din nou în Gruia! Hai CFR!", a transmis campioana României.



De asemenea, George Ţucudean a refuzat convocarea lui Cosmin Contra la naţională, din cauza problemelor sale.



Ţucudean are probleme la inimă



În luna martie, Ţucudean a ratat meciul dintre Viitorul şi CFR Cluj din playoff. Ardelenii s-au impus cu 1-0, fără să se poată baza pe Ţucudean. Iniţial s-a spus că atacantul are o problemă musculară, dar ulterior s-a descoperit că Ţucudean are probleme la inimă. Ţucudean a moştenit de la tatăl său sindromul Wolff-Parkinson-White (WPW), cel care l-a obligat pe Marius Ţucudean să pună ghetele în cui în anul 1994, la doar 27 de ani. De altfel, atacantul a şi fost supus unor intervenţii medicale.