Costel Enache, antrenor: "Sunt discuţii cu FCSB, dar nu ştiu dacă e momentul meu acum"

FCSB-ul este de ceva timp în căutarea unui antrenor principal. Surprinzător sau nu, numele cu care patronul grupării bucureștene a intrat în negocieri este Costel Enache (actualul tehnician al celor de la FC Hermannstadt), informează Mediafax.





Chiar tehnicianul, în acest moment sub contract cu FC Hermannstadt, a recunoscut că există interes din partea vicecampioanei. Şi el pare tentat de o astfel de experienţă, dar până nu se concretizează discuţiile nu vrea să dea mai multe detalii.







"Nu sunt chiar speculaţii. Deocamdată aştept să văd cum se vor aşeza lucrurile. Într-adevăr tentaţia e mare să mă duc acolo. Am încredere în lotul Stelei de acum, mă gândesc că o ocazie ca asta nu-ţi apare de multe ori în viaţă. Poate că m-ar ajuta şi profesional un pic. Sunt discuţii, nu ştiu dacă e momentul meu acum", a declarat Costel Enache pentru gsp.ro.







Au avut loc în etapa a șasea:



Hermannstadt vs Academica Clinceni 2-1

Chindia Târgoviște vs Dinamo București 3-2



Au rămas de disputat în etapa a șasea:



Sâmbătă, 21:00: Sepsi vs CFR Cluj

Duminică, 18:00: FC Botoșani vs CSU Craiova

Duminică, 21:00: FCSB vs Poli Iași

Luni, 18:00: FC Voluntari vs Gaz Metan Mediaș

Luni, 21:00: Astra Giurgiu vs FC Viitorul



Clasament Liga I:



1. CFR Cluj (13-3) 13 puncte

2. FC Viitorul (13-6) 11

3. Poli Iași (6-1) 11

4. FC Botoșani (11-6) 9

5. Gaz Metan Mediaș (7-4) 9

6. CSU Craiova (7-5) 9

7. Sepsi Sf. Gheorghe (4-3) 7

8. Astra Giurgiu (6-6) 7

9. FC Hermannstadt (9-14) 6 (+1 meci)

10. FC Voluntari (5-7) 5

11. FCSB (6-10) 4

12. Chindia Târgoviște (7-13) 4 (+1 meci)

13. Academica Clinceni (9-16) 3 (+1 meci)

14. Dinamo București (6-15) 3 (+1 meci).