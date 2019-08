​Liga 1: CFR Cluj, victorie la scor de neprezentare cu Hermannstadt

Au evoluat echipele:





CFR Cluj: Vâtcă – Butean, Mureșan, Cestor, Peteleu – Itu (Sylla '56), Hoban, Păun Alexandru – Costache, Țucudean (Burcă 86), Pereira (Omrani '62)





FC Hermannstadt: Cristiano – Opruț, Luchin, Dandea, Mățel – Romario, Buzan (Yazalde '33) – Joalisson (Cordea '73), Caiado, Petrescu – Debeljuh (Blănaru '70)





CFR Cluj va evolua, în runda a șasea, împotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe, în timp ce FC Hermannstadt o va înfrunta pe Academica Clinceni.

Păun '14, Costache '84 și Omrani '89 (penalty) au înscris pentru CFR Cluj.vs Chindia Târgoviște 3-1vs Dinamo București 2-0vs Astra Giurgiu 1-0vs Hermannstadt 3-0Duminică, 18:00: CSU Craiova vs Sepsi Sfântu GheorgheDuminică, 21:00: FCSB vs FC VoluntariLuni, 21:00: FC Viitorul vs FC Botoșani1. CFR Cluj 5 (13-3) 13 puncte2. Poli Iași 5 (6-1) 113. FC Viitorul 4 (11-4) 104. Gaz Metan Mediaș 5 (7-4) 95. CSU Craiova 4 (7-4) 96. FC Botoșani 4 (9-4) 87. Astra Giurgiu 5 (6-6) 78. Sepsi Sf. Gheorghe 4 (3-3) 49. FCSB 4 (5-7) 410. Academica Clinceni 5 (8-14) 311. FC Hermannstadt 5 (7-13) 312. Dinamo București 5 (4-12) 313. FC Voluntari 4 (2-6) 214. Chindia Târgoviște 5 (4-11) 1