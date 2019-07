Nistor, despre fanii dinamovişti în momentul în care Neagoe primea îngrijiri medicale: "Omul ăla era aproape să-şi dea duhul şi ei ne înjurau"

"E stabil, l-au mutat în altă cameră, nu mai e în cea de urgenţe, e destul de ok. Am venit din tribună, nu credeam că e vorba de antrenorul noistru. Când l-am văzut acolo... nu vreau să mai relatez ce s-a întâmplat, pentru că nu vreau să-mi mai aduc aminte. A fost un pic de forfotă şi am văzut că Straton a fugit spre ambulanţă şi mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi am zis că cobor şi să văd ce se întâmplă. Ţipam la domnul Istvan Kovacs să oprească meciul şi el zicea că nu a văzut. Nu are el vină, arbitrul de rezervă trebuia să-i spună în cască, să oprească meciul. Omul acela era întins pe jos, aproape să moară şi meciul se juca, vă daţi seama în ce ţară trăim. (n.r. - înainte) Era un pic abătut, dar îşi dorea foarte mult să câştigăm meciul. Chiar mi-a zis <Dane, hai să câştigăm astăzi, ca să fie bine, să se liniştească apele>. Era un pic agitat, se gândea la meci. Toată lumea e agitată, e cam un haos din ce am văzut eu din afară, pentru că nu am jucat aceste două meciuri. Jucătorilor le e frică să iasă şi pe drum, e ceva de nedescris.







Omul ăla era jos, întins acolo, aproape să-şi dea duhul şi ei (n.r. - suporterii) ne înjurau. Nu se fac chestiile astea, suntem în Evul Mediu, nu avem ce să facem, acesta este adevărul. Nu ne-a dat voie (n.r. - să meargă la spital). Jucătorilor nu le mai era gândul la fotbal, se gândeau numai la antrenorul lor. Zilele acestea jucătorii nu mai sunt cu gândul la fotbal, ne rugăm şi îl aşteptăm să se facă bine şi să vină alături de noi. La cât îl cunosc eu pe dânsul, eu zic că nu va renunţa aşa de uşor. Putea să fie o tragedie mare, dar eu cred că nu va renunţa, chiar dacă suporterii vor înjura şi vor striga <demisia> tot nu va renunţa. Bineînţeles, dacă doctorii îi vor da voie", a declarat Nistor, la Digi Sport.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a doua a Ligii I. Golurile au fost marcate de Bărbuţ ’35 şi Roman ’66.În minutul 25, partida a fost întreruptă după ce tehnicianului dinamovist Eugen Neagoe i s-a făcut rău pe bancă. Neagoe a primit îngrijiri câteva minute, iar după aproximativ un sfert de oră a fost dus cu ambulanţa la spital şi jocul s-a reluat.În imaginile difuzate s-a putut vedea cum lui Neagoe i s-a făcut rău, a început să respire sacadat, medicul Liviu Bătineanu i-a dat o sticlă de apă cu vitamine, i-a luat pulsul, iar apoi tehnicianul şi-a dat jos sacoul, ochelarii şi a început să tremure, moment în care a fost chemată salvarea. El a fost stabilizat mai întâi pe teren, iar apoi în ambulanţă medicii au folosit defribilatorul.Un medic de la Spitalul de Urgenţă Florească a declarat că antrenorul FC Dinamo, Eugen Neagoe, a fost adus la camera de gardă conştient, stabil din punct de vedere al funcţiilor vitale, dar nu a dorit să ofere alte detalii."Domnul Neagoe a fost adus la camera de gardă conştient, stabil din punct de vedere al funcţiilor vitale, în acest moment este în curs de investigaţie. Domnia sa şi-a exprimat dorinţa ca date privind dioagnosticul, prognosticul, evoluţia şi tratamentul să fie furnizate de familie, când aceştia vor dori. Este stabil în acest moment, atât vă pot spune", a declarat Alexandru Caloian, medic specialist medicină de urgenţă la spitalul Floreasca.