Directorul departamentului de scouting al FC Hermannstadt, bătut de fotbalistul Filip Jazvic / Iuliu Mureşan: "Vom depune plângere la poliţie"

Conform sursei citate, incidentul a izbucnit după ce jucătorul a fost anunţat că nu mai face parte din planurile clubului.





"Clubul a luat o decizie să renunţăm la 2-3 jucători pentru că avem prea mulţi în lot plus că vor mai veni şi alţii. Eu am avut o problemă şi a trebuie să plec, iar Zamfir i-a spus şi lui Jazvic că trebuie să plece de la echipă şi că îi mulţumim pentru tot. Cu menţiunea că vom plăti la timp totul. Jazvic s-a enervat, a început să înjure şi l-a lovit pe Răzvan de două ori cu pumnul. A fost un incident urât, în 18 ani de fotbal nu am mai văzut aşa ceva. Nu mi-a venit să cred că s-a întâmplat aşa ceva. Am fost cu el la urgenţă, la radiologie, iar acum e lângă mine, dar e şifonat rău. Din fericire nu are fractură, dar e bine. Mâine dimineaţă mergem la medicină legală", a declarat Iuliu Mureşan.





Preşedintele echipei FC Hermannstadt a precizat că Răzvan Zamfir va depune plângere la poliţie împotriva jucătorului.





"A fost un act de huliganism. După ce luăm certificatul medico legal, depunem plângere la Parchet şi la poliţie. Avem şi martori... Asemenea huligani nu au ce să caute în fotbal. Nu vreau să folosesc cuvinte mai dure, dar Jazvic nu cred că mai are curajul să vină la club. Va suporta consecinţele legale şi sportive. Acum nu-i mai dăm nici banii, trebuie să-i luăm banii. E prea puţin ce prevede contractul pentru ce a făcut el, adică 25% din contract. Va avea de suportat consecinţe serioase, sunt sigur de asta. Noi vom propune acum o reziliere de justă cauză a contractului, pentru că un astfel de huligan nu are ce căuta în fotbal, e clar", a menţionat Iuliu Mureşan.





Răzvan Zamfir a confirmat incidentul: "El are doi metri ce să-l ameninţ eu pe el? A fost o decizie pe care i-am explicat-o. I-am zis că din punct de vedere tehnico tactic preferăm alt tip de jucător. Aveam o relaţie foarte bună cu el, pentru că pare un băiat foarte ok. Mă cunoaşteţi, nu l-am ameninţat, nu i-am făcut nimic. Nu e adevărat ce susţin apropiaţii lui. Nu am mai pomenit aşa ceva în fotbal. Echipa era la masa de prânz şi după, unii au mai rămas, alţii nu. Am vorbit cu antrenorii, cu lotul, apoi discuţia cu el. Nu vreau să spun mai multe, dar este o anchetă penală în curs. Nici acum nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Nu era băut, în niciun caz".





Atacantul croat de 28 de ani a ajuns la sibieni în ianuarie şi a jucat în 18 meciuri oficiale în care a marcat două goluri, scrie News.ro.