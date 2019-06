Ciprian Tătăruşanu: "Olympique Lyon este un club care are aceeaşi ambiţie ca mine. Am venit aici să joc"

"Obiectivul meu era să rămân în Franţa. Iubesc această ţară şi campionatul. Mă simt foarte bine aici. OL este un club care are aceeaşi ambiţie ca mine, deci alegerea era simplă. Ambiţia este de a câştiga pentru a juca în Europa. Am venit aici ca să joc, ca toţi fotbaliştii. Caut întotdeauna concurenţa. Este bine pentru mine şi pentru club. OL este un mare club, care a câştigat numeroase trofee. Luptă în fiecare sezon pentru a juca în Liga Campionilor", a declarat Tătăruşanu.



El a afirmat că se bucură că nu a apucat să joace împotriva actualului director sportiv de la Lyon, brazilianul Juninho Pernambucano.



"Am vorbit cu Juninho, mi-a spus de program. Îl cunosc ca jucător. Toate lumea cunoaşte talentul său la lovituri libere. Am avut noroc că nu am jucat în aceeaşi perioadă cu el. Este o provocare şi pentru el. Mi-a spus că sunt binevenit şi mi-a urat baftă în noul sezon. (n.r. - despre antrenorul portarilor, fostul inetrnaţional Gregory Coupet). Nu am vorbit cu el încă. Îl cunosc ca jucător, a fost un mare portar, cel mai mare din istoria lui OL, cred. Vom vedea ce se va întâmpla la primele antrenamente", a precizat portarul.



În vârstă de 33 de ani, Ciprian Tătăruşanu a refuzat să-şi prelungească înţelegerea cu FC Nantes şi a semnat de curând un contract pe trei ani cu Olympique Lyon, valabil până la 30 iunie 2022.