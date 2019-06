​Europa League: Posibilele adversare ale CFR-ului în turul doi preliminar, dacă va fi învinsă de Astana în Liga Campionilor

În runda preliminară a LC joacă SP Tre Penne (San Marino), FC Santa Coloma (Andorra), Feronikeli (Kosovo) şi Lincoln Red Imps (Gibraltar). Semifinalele rundei preliminare, Feronikeli – Lincoln Red Imps şi Tre Penne – Santa Coloma vor avea loc la 25 iunie, iar finala se va disputa la 28 iunie. Câştigătoarea finalei va evolua în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, iar învinsa în turul doi preliminar al LE.



Dacă va ajunge în turul doi preliminar al Ligii Europa, CFR Cluj va disputa primul meci în deplasare, la 25 iulie, şi returul acasă, la 1 august.



CFR Cluj va întâlni în primul tur preliminar al Ligii Campionilor echipa lui Dorin Rotariu, Astana (primul meci în deplasare, la 9-10 iulie, returul acasă, la 16-17 iulie). Dacă va câştiga, echipa clujeană va juca în runda următoare cu formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv (prima manşă acasă, la 23 sau 24 iulie, şi returul în deplasare, la 30 sau 31 iulie).



DRAW RESULT: Second qualifying round \uD835\uDC02\uD835\uDC21\uD835\uDC1A\uD835\uDC26\uD835\uDC29\uD835\uDC22\uD835\uDC28\uD835\uDC27\uD835\uDC2C \uD835\uDC0F\uD835\uDC1A\uD835\uDC2D\uD835\uDC21...



(the \uD835\uDC0B\uD835\uDC1E\uD835\uDC1A\uD835\uDC20\uD835\uDC2E\uD835\uDC1E \uD835\uDC0F\uD835\uDC1A\uD835\uDC2D\uD835\uDC21 draw to follow from 14:00CEST)#UELdraw pic.twitter.com/815dbs7C36