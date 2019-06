Gianluigi Buffon: "Am renunţat la mulţi bani şi la opţiunea de a mai rămâne un an"

Portarul Gianluigi Buffon, care a decis să nu mai joace la Paris Saint-Germain în sezonul viitor, a declarat într-un interviu pentru Corriere dello Sport că fusese anunţat că va fi al doilea goalkeeper şi a considerat că acest lucru nu i se potriveşte, astfel că a “renunţat la mulţi bani” şi la opţiunea de a mai rămâne un an, conform News.ro.

“PSG mă anunţase de cinci luni că voi fi al doilea portar în sezonul viitor. Din ianuarie, am avut tot timpul pentru a mă gândi şi am ajuns la concluzia că nu este pentru mine, astfel că am renunţat la mulţi bani şi la opţiunea de a mai rămâne un an. Dorinţa lor era absolut legitimă, de înţeles şi oferta era atractivă. Totuşi, la 41 de ani am nevoia de a avea emoţii. Emoţiile se traduc prin energie, vise, sentimentul de a face parte din ceva”, a spus Buffon, potrivit AFP.





Gianluigi Buffon a precizat că a primit câteva oferte bune. “Însă dacă nu voi avea motivaţia dorită, poate aş putea să îmi dedic un an doar mie”, a adăugat el.





Buffon a menţionat că ar putea să îşi reia studiile, fie pentru a deveni antrenor, fie director sportiv, sau chiar ar putea studia economie. “Aş vrea să îmi îmbunătăţesc cunoştinţele de limba engleză şi vreau să capăt competenţele de care am nevoie pentru a avea toate opţiunile deschise pentru viitor”.





Pentru Paris Saint-Germain, Buffon a jucat 25 de meciuri în toate competiţiile. El a câştigat cu PSG campionatul şi Supercupa Franţei.