​PREZENTARE CE 2019 Under 21: România, în lumea fotbalului bun după 20 de ani - Viitorul e în mâinile voastre

Italia (alături de San Marino) va găzdui între 16 și 30 iunie Campionatul European de fotbal "Under 21", competiție la care România s-a calificat după o secetă de 20 de ani. Tricolorii lui Mirel Rădoi și-au propus un obiectiv îndrăzneț - calificarea în semifinale, deși grupa este una infernală: cu Anglia, Croația și Franța. Așteptările sunt mari de la o echipă care îi are, printre alții, în componență pe Ionuț Radu, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Tudor Băluţă, Florinel Coman, Dennis Man și George Puşcaş.





Italia (alături de San Marino) a fost desemnată gazdă a competiției în data de 9 noiembrie 2016, după o ședință a comitetului executiv al UEFA care a avut loc la Nyon.





Cum au arătat urnele la tragerea la sorți





Urna 3 - Serbia (33,083), Croația (32,952), Belgia (32,122), Austria (31,767), Polonia (30,946), România (29,259).







Cum arată grupele de la CE 2019





Grupa C: Anglia, Franța, România, Croația.

Din cele 3 grupe se vor califica în semifinale câștigătoarele și cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.

Programul grupei C:





24 iunie 2019: Franța – România (Cesena, 22:00), Croația – Anglia (San Marino, 22:00)





De știut despre echipele participante





Italia





Data calificării: 9 decembrie 2016, 20 de participări, a ajuns până în semifinale la ultima ediție. Campioană a Europei de cinci ori (record) - 1992, 1994, 1996, 2000, 2004.





Spania





Data calificării: 6 septembrie 2018, 14 participări, finalistă la ultima ediție. A triumfat de patru ori în competiție: 1986, 1998, 2011, 2013.







Franța











Anglia









Serbia









Germania











Croația









Danemarca











Belgia









România









Polonia











Austria





Data calificării: 20 noiembrie 2018, este debutantă la Euro Under 21.





Echipele eliminate în preliminarii













Cine va arbitra la Euro 2019











UEFA a dat publicității lista cu arbitrii care vor oficia la Euro 2019 Under 21. Pe ea se află și un reprezentant al României - Istvan Kovacs.







Cine arbitrează la Euro: Andreas Ekberg (Suedia), Serdar Gözübüyük (Olanda), Orel Grinfeld (Israel), Srđan Jovanović (Serbia), Georgi Kabakov (Bulgaria), István Kovács (Romania), Alexey Kulbakov (Belarus), Robert Madden (Scoția), Andris Treimanis (Letonia).







Video abitrajul (VAR), prezent la Euro 2019





Competiția găzduită de Italia (și San Marino) va beneficia de Video Arbitraj (VAR). Iată cine va face parte din camera video pe durata turneului.







Stuart Attwell & Paul Tierney (Anglia), Ricardo de Burgos & Xavier Estrada Fernández (Spania), Ruddy Buquet & François Letexier (Franța), Christian Dingert & Tobias Welz (Germania), Michael Fabbri & Marco Guida (Italia), Jochem Kamphuis & Bas Nijhuis (Olanda), Luís Miguel Branco Godinho & João Pedro Silva Pinheiro (Portugalia).









Calendarul competițional de la Euro 2019











Unde se vor juca meciurile



Șase stadioane vor găzdui partidele de la Euro 2019 Under 21: Stadio Renato Dall'Ara (Bologna), Mapei Stadium – Città del Tricolore in Reggio Emilia, Stadio Dino Manuzzi (Cesena), Stadio Nereo Rocco (Trieste), Dacia Arena (Udine) și San Marino Stadium (Serravalle, San Marino).



Stadio Renato Dall'Ara







Locația - Bologna. A fost construit în 1925 și renovat în 2015. Are o capacitate de 38.279 de locuri. Suprafață: iarbă, dimensiuni teren 105X68 metri. S-a numit Stadio Littorale (1927-1945), iar apoi Stadio Comunnale (1945-1983). Aici evoluează FC Bologna, formație de Serie A, și uneori prima reprezentativă a Italiei.



Arena a găzduit de asemenea partide la Campionatul Mondial din 1990 (Coppa del Mondo): trei meciuri din Grupa D (EAU vs Columbia, Columbia vs Yugoslavia și Yugoslavia vs EAU) și o dispută din optimi (Anglia vs Belgia).



Mapei Stadium – Città del Tricolore









Locație - Reggio Emilia. A fost inaugurat în 1995, are o capacitate de 21.584 de locuri. Suprafață de joc - iarbă. Dimensiuni: 105X68 metri. Aici evoluează Sassuolo (Serie A), dar uneori și naționala de fotbal a Italiei. De asemenea, este gazda Atalantei atunci când această echipă evoluează în cupele europene. Proprietar: firma Mapei.



Stadio Dino Manuzzi









Locație: Cesena. Capacitate: 23.860. A fost inaugurat în 1957 și renovat în 2018 cu ocazia Euro 2019. Proprietar: Municipalitatea din Cesena. Suprafață de joc: arficială. Dimensiuni: 105X68 metri. De-a lungul timpului s-a mai numit Stadio La Fiorita (1957-1982).



Stadio La Fiorita în 1957



Locație: Cesena. Capacitate: 23.860. A fost inaugurat în 1957 și renovat în 2018 cu ocazia Euro 2019. Proprietar: Municipalitatea din Cesena. Suprafață de joc: arficială. Dimensiuni: 105X68 metri. De-a lungul timpului s-a mai numit Stadio La Fiorita (1957-1982).Stadio La Fiorita în 1957





Stadio Nereo Rocco











Locație: Trieste. Capacitate: 21.000 de locuri. A fost construit în 1987, suprafață de joc - iarbă. Proprietar: Municipalitatea din Trieste. Dimensiuni: 105X68 metri. Numele vine de la fostul jucător și manager Nereo Rocco. Este locul unde joacă meciurile considerată <acasă> Triestina. Au mai evoluat aici Cagliari (2012-2013) și Udinese (2013).



Stadio Friuli - Dacia Arena









Locație: Udine. Capacitate: 25.144 de locuri. Proprietar: Udinese Calcio. Arena a fost construită în 1971. Apoi a fost renovată în două rânduri: 1990 și 2012-2015. Suprafață de joc: iarbă naturală amestecată cu cea artificială. Dimensiuni: 105X68 metri. Aici evoluează începând din 1976 Udinese Calcio (Serie A). Arena mai este cunoscută și sub numele de Dacia Arena (Dacia este sponsor la formația italiană).



A găzduit partide la Campionatul Mondial din 1990 (Coppa del Mondo), trei dispute contând pentru Grupa E (Uruguay vs Spania, Correa de Sud vs Spania și Coreea de Sud vs Uruguay).



San Marino Stadium









Locație: Serravalle (San Marino). Capacitate: 6.664 de locuri. Suprafață: iarbă. Dimensiuni: 103X67 de metri. A fost inaugurat în 1969. Aici își dispută meciurile naționala statului San Marino. Este <casa> celor de la San Marino Calcio, formație care evoluează în Serie D.



Aici poți vedea imagini cu toate stadioanele Euro 2019









Prețuri bilete



Tichetele de intrare au fost grupate de organizatori în două categorii. La categoria I, un tichet costă €8 pentru adulți, în timp ce la categoria a II-a este €5. Pot fi găsite și abonamente pentru meciurile din grupe, ele sunt împărțite tot în două categorii: la prima costă €20, iar la a doua €13.



Cum arată loturile celor 12 echipe calificate la turneul final

*în ordine alfabetică



Austria













Portari: 1 Johannes Kreidl, 12 Patrick Pentz, 23 Alexander Schlager



Fundași: 2 Marco Friedl, 4 Stefan Posch, 5 Philipp Lienhart, 10 Petar Gluhakovic, 13 Maximilian Ullmann, 15 Dario Maresic, 22 Sandro Ingolitsch.



Mijlocași: 3 Emir Karic, 6 Kevin Danso, 8 Xaver Schlager, 11 Mathias Honsak, 14 Husein Balić, 17 Ivan Ljubic, 18 Dejan Ljubicic, 19 Hannes Wolf, 20 Christoph Baumgartner, 21 Sascha Horvath.



Atacanți: 7 Adrian Grbic, 9 Marko Kvasina, 16 Sasa Kalajdzic.



Antrenor: Werner Gregoritsch



Belgia









Portari: 1 Nordin Jackers, 12 Ortwin De Wolf, 21 Jens Teunckens.



Fundași: 2 Dion Cools, 3 Sebastiaan Bornauw, 4 Wout Faes, 5 Casper De Norre, 13 Rocky Bushiri, 18 Jur Schryvers, 22 Elias Cobbaut.



Mijlocași: 6 Samuel Bastien, 8 Bryan Heynen, 10 Siebe Schrijvers, 15 Alexis De Sart, 16 Yari Verschaeren, 17 Alexis Saelemaekers, 20 Jordi Vanlerberghe, 23 Orel Mangala.



Atacanți: 7 Isaac Mbenza, 9 Aaron Leya Iseka, 11 Dodi Lukebakio, 14 Stéphane Oméonga, 19 Francis Amuzu.



Antrenor: Johan Walem.



Croația









Portari: 1 Ivo Grbić, 12 Josip Posavec, 23 Adrian Šemper.



Fundași: 2 Filip Uremović, 3 Borna Sosa, 5 Nikola Katić, 6 Filip Benković, 15 Branimir Kalaica, 16 Toni Borevković, 21 Domagoj Bradarić.



Mijlocași: 4 Ivan Šunjić, 8 Nikola Vlašić, 9 Marin Jakoliš, 10 Alen Halilović, 11 Luka Ivanušec, 13 Lovro Majer, 14 Kristijan Bistrović, 17 Toma Bašić, 18 Robert Murić, 20 Nikola Moro.



Atacanți: 7 Josip Brekalo, 19 Sandro Kulenović, 22 Marijan Čabraja.



Antrenor: Nenad Gracan.



Danemarca









Portari: 1 Daniel Iversen, 16 Peter Vindhal-Jensen, 22 Snorre Olsen.



Fundași: 2 Rasmus Kristensen, 3 Jacob Rasmussen, 4 Joachim Andersen, 5 Victor Nelsson, 13 Mads Pedersen, 15 Joakim Mæhle, 19 Andreas Poulsen,







Mijlocași: 6 Philip Billing, 7 Mikkel Duelund, 8 Mathias Jensen, 10 Robert Skov, 11 Jacob Bruun Larsen, 12 Asger Sørensen, 18 Oliver Abildgaard, 20 Magnus Kofod Andersen, 21 Jens Stage.



Atacanți: 9 Marcus Ingvartsen, 14 Anders Dreyer, 17 Andreas Olsen, 23 Jonas Wind.



Antrenor: Niels Frederiksen.



Anglia









Portari: 1 Dean Henderson, 13 Angus Gunn, 22 Freddie Woodman.



Fundași: 2 Aaron Wan-Bissaka, 3 Jay DaSilva, 4 Jake Clarke-Salter, 5 Fikayo Tomori, 5 Fikayo Tomori, 14 Lloyd Kelly, 15 Ezri Konsa, 6 Kieran Dowell, 7 Demarai Gray, 8 James Maddison, 10 Phil Foden, 11 Ryan Sessegnon, 16 Hamza Choudhury, 17 Harvey Barnes, 18 Mason Mount, 20 Morgan Gibbs-White.



Atacanți: 9 Dominic Solanke, 19 Dominic Calvert-Lewin, 21 Reiss Nelson, 23 Tammy Abraham.



Antrenor: Aidy Boothroyd.



Franța









Portari: 1 Gautier Larsonneur, 16 Maxence Prévot, 23 Paul Bernardoni.



Fundași: 2 Kelvin Amian, 4 Ibrahima Konaté, 5 Dayot Upamecano, 13 Colin Dagba, 15 Malang Sarr, 17 Moussa Niakhaté, 19 Anthony Caci



Mijlocași: 3 Fodé Ballo-Touré, 6 Lucas Tousart, 7 Romain Del Castillo, 8 Houssem Aouar, 10 Mattéo Guendouzi, 12 Jonathan Ikoné, 18 Ibrahima Sissoko, 21 Olivier Ntcham, 22 Jeff Reine-Adélaïde.



Atacanți: 9 Moussa Dembélé, 11 Jean-Philippe Mateta, 14 Jonathan Bamba, 20 Marcus Thuram.



Antrenor: Sylvain Ripoll.



Germania









Portari: 1 Alexander Nübel, 12 Florian Müller, 23 Markus Schubert.



Fundași: 2 Benjamin Henrichs, 3 Lukas Klostermann, 4 Jonathan Tah, 5 Timo Baumgartl, 14 Maximilian Mittelstädt, 15 Waldemar Anton, 17 Felix Uduokhai, 20 Robin Koch.



Mijlocași: 6 Maximilian Eggestein, 7 Levin Öztunali, 8 Mahmoud Dahoud, 16 Suat Serdar, 18 Nadiem Amiri, 19 Florian Neuhaus, 21 Arne Maier, 22 Eduard Löwen.



Atacanți: 9 Lukas Nmecha, 10 Luca Waldschmidt, 11 Marco Richter, 13 Johannes Eggestein.



Antrenor: Stefan Kuntz.



Italia









Portari: 1 Emil Audero, 16 Lorenzo Montipò, 22 Alex Meret.



Fundași: 2 Arturo Calabresi, 3 Giuseppe Pezzella, 4 Kevin Bonifazi, 6 Alessandro Bastoni, 12 Federico Dimarco, 13 Gianluca Mancini, 15 Claud Adjapong, 19 Filippo Romagna.



Mijlocași: 5 Sandro Tonali, 7 Lorenzo Pellegrini, 8 Nicolò Zaniolo, 10 Rolando Mandragora, 11 Riccardo Orsolini, 18 Nicolò Barella, 21 Manuel Locatelli, 23 Alessandro Murgia.



Atacanți: 9 Patrick Cutrone, 14 Federico Chiesa, 17 Andrea Pinamonti, 20 Moise Kean.



Antrenor: Luigi Di Biagio.



Polonia









Portari: 1 Kamil Grabara, 12 Mateusz Lis, 22 Tomasz Loska.



Fundași: 3 Kamil Pestka, 4 Mateusz Wieteska, 6 Krystian Bielik, 15 Dominik Jończy, 20 Robert Gumny.



Mijlocași: 2 Przemysław Płacheta, 5 Paweł Bochniewicz, 7 Szymon Żurkowski, 8 Jakub Piotrowski, 9 Dawid Kownacki, 10 Sebastian Szymański, 13 Mateusz Wdowiak, 16 Patryk Dziczek, 17 Kamil Jóźwiak, 19 Filip Jagiełło, 21 Karol Fila, 23 Konrad Michalak.



Atacanți: 11 Karol Świderski, 14 Adam Buksa, 18 Paweł Tomczyk.



Antrenor: Czesław Michniewicz.



România









Portari: 1 Ionuț Radu (Genoa), 12 Cătălin Cabuz (Hermannstadt), 23 Daniel Vlad (FCSB).



Fundași: 2 Radu Boboc (FC Viitorul, 3 Florin-Bogdan Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), 4 Alexandru Pașcanu (Leicester City), 5 Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), 6 Cristian Manea (CFR Cluj), 15 Virgil Ghiţă (FC Viitorul), 18 Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe).



Mijlocași: 10 Ianis Hagi Ianis Hagi (FC Viitorul), 14 Vlad Dragomir (Perugia), 16 Dragoş Nedelcu (FCSB), 17 Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), 20 Andrei Ciobanu (FC Viitorul), 21 Tudor Băluţă (FC Viitorul), 22 Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), 8 Dennis Man (FCSB), 7 Florinel Coman (FCSB), 13 Denis Drăguş (FC Viitorul).



Atacanți: 9 George Puşcaş (Palermo), 11 Adrian Petre (Esbjerg fB), 19 Andrei Ivan (Rapid Viena).



Antrenor: Matei Mirel Rădoi.









Serbia









Portari: 1 Boris Radunović, 12 Dragan Rosić, 23 Miloš Ostojić.



Fundași: 2 Milan Gajić, 3 Aleksa Terzić, 4 Nikola Milenković, 5 Erhan Mašović, 13 Miroslav Bogosavac, 14 Vukašin Jovanović, 15 Svetozar Marković, 16 Srđan Babić.



Mijlocași: 6 Uroš Račić, 8 Danilo Pantić, 10 Andrija Živković, 17 Luka Adžić, 19 Lazar Ranđelović, 20 Saša Lukić.



Atacanți: 7 Nemanja Radonjić, 9 Luka Jović, 11 Ivan Šaponjić, 18 Dejan Joveljić, 21 Igor Zlatanović, 22 Aleksandar Lutovac.



Spania









Portari: 1 Antonio Sivera, 13 Unai Simón, 23 Daniel Martín.



Fundași: 2 Jesús Vallejo, 3 Aarón Martín, 4 Jorge Meré, 5 Unai Nuñez, 15 Martín Aguirregabiria, 16 Pol Lirola, 20 Junior Firpo.



Mijlocași: 6 Fabián Ruiz, 7 Carlos Soler, 8 Mikel Merino, 10 Dani Ceballos, 11 Mikel Oyarzabal, 12 Manu Vallejo, 14 Igor Zubeldia, 17 Alfonso Pedraza, 21 Marc Roca, 22 Pablo Fornals.



Atacanți: 9 Borja Mayoral, 18 Rafa Mir, 19 Dani Olmo.



Antrenor: Luis de la Fuente



Cine a fost de-a lungul timpului "Golden Players" - Jucătorul turneului









2017 - Dani Ceballos

2015 - William Carvalho

2013 - Thiago Alcantara

2011 - Juan Mata

2009 - Marcus Berg

2007 - Royston Drenthe

2006 - Klaas-Jan Huntelaar

2004 - Alberto Gilardino

2002 - Petr Cech

2000 - Andrea Pirlo

1998 - Francesc Arnau

1996 - Fabio Cannavaro

1994 - Luis Figo

1992 - Renato Buso

1990 - Davor Suker

1988 - Laurent Blanc

1986 - Manuel Sanchis

1984 - Mark Hateley

1982 - Rudi Voeller

1980 - Anatoliy Demyanenko

1978 - Vahid Halilhodzic.



Toate campioanele Euro Under 21



1978 - Yugoslavia (5-4 la general cu Germania de Est)

1980 - URSS (1-0 la general cu Germania de Est)

1982 - Anglia (5-4 la general cu Germania de Vest)

1984 - Anglia (3-0 la general cu Spania)

1986 - Spania (3-3, 3-0 la penaltiuri cu Italia)

1988 - Franța (3-0 la general cu Grecia)

1992 - Italia (2-1 la general cu Suedia)

1994 - Italia (1-0 după prelungiri cu Portugalia)

1996 - Italia (4-2 la penaltiuri cu Spania)

1998 - Spania (1-0 cu Grecia)

2000 - Italia (2-1 cu Cehia)

2002 - Cehia (3-1 după penaltiuri cu Franța)

2004 - Cehia (3-1 după penaltiuri cu Franța)

2006 - Olanda (3-0 cu Ucraina)

2007 - Olanda (4-1 cu Serbia)

2009 - Germania (4-0 cu Anglia)

2011 - Spania (2-0 cu Elveția)

2013 - Spania (4-2 cu Italia)

2015 - Suedia (4-3 după penaltiuri cu Portugalia)

2017 - Germania (1-0 cu Spania).







Germania, campioana en-titre











Cine are cele mai multe trofee cucerite



1 Italia 5 (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)

2 Spania 4 (1986, 1998, 2011, 2013)

3 Germania 2 (2009, 2017)

3 Anglia (1982, 1984)

3 Olanda (2006, 2007)

3 Rusia 2 (1980, 1990) etc.



Echipa ideală, conform Uefa.com



Manuel Neuer - Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Alessandro Nesta, Branislav Ivanovic - Frank Lampard, Mesut Ozil, Andrea Pirlo, Xavi - Francesco Totti, Raul.



Trofeul Euro Under 21



Sursă foto: frf.ro, wikipedia, footballtripper.com.

