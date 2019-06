​Euro 2020, preliminarii: Norvegia vs România (21:45)

România vs Insulele Feroe 4-1



Spania vs Norvegia 2-1

Norvegia vs Suedia 3-3



Echipe probabile:

Norvegia: Grytebust - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Ødegaard, Selnæs, Henriksen, Berge - King, Elyounoussi. Selecționer: Lars Lagerback



România: Tătărușanu - Chipciu, Săpunaru, Grigore, Bancu - Marin, Stanciu - Deac, Keșeru, Grozav - Țucudean. Selecționer: Cosmin Contra

Ce spune selecționerul Cosmin Contra:





"În general, nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător. În fiecare echipă, sunt jucători care te pot pune în dificultate. În echipa Norvegiei, sunt jucători dezechilibranţi, precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen... Dar forţa Norvegiei stă în echipă. E o formaţie cu jucători tineri, care joacă foarte bine pe contraatac. Jocul Norvegiei s-a schimbat în bine de când a venit Lars Lagerbäck şi a adus un plus de experienţă, un plus în jocul echipei. Au câştigat şi grupa din Liga Naţiunilor. Norvegia şi Suedia au în general cam acelaşi stil de joc, sunt echipe trase la indigo, dar în echipa Norvegiei sunt jucători cu o viteză în plus pe faza la atac, mai ales extremele, plus King (n.r. Joshua King, de la Bournemuouth). Sper ca greşelile făcute în prima repriză a meciului cu Suedia să nu se mai repete. Ca nivel de atitudine şi implicare, nu am ce să le reproşez jucătorilor de când am venit aici", a declarat Cosmin Contra, în conferinţa de presă ţinută la Oslo, înaintea partidei cu Norvegia.



Norvegia vs România - 50 vs 25 în ierarhia FIFA





Arbitri: Sergei Karasev (centru), Anton Averianov şi Aleksei Lunev (asistenți), Vitali Meshkov (al patrulea oficial) - toți din Rusia.





Tricolorii au mai disputat două partide arbitrate de Serghei Karasev. Prima dată în preliminariile EURO 2012, împotriva naţionalei Luxemburgului, meci câştigat de tricolori cu 2-0, în deplasare. Al doilea meci al României condus de "centralul" rus a fost în faza grupelor la EURO 2016, contra Elveţiei, încheiat 1-1, potrivit News.ro.



Norvegia și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor, depășind Bulgaria, Cipru și Slovenia, astfel că dacă va rata calificarea din grupa preliminariilor Euro 2020, mai are și șansa play-off-ului din Liga Națiunilor. România a terminat la două puncte distanță în spatele Serbiei în grupă, asta deși nu a pierdut vreun meci, reușind 3 victorii și 3 remize.



Se vor disputa vineri, 7 iunie, de la ora 21:45:

Insulele Feroe vs Spania, Norvegia vs România, Suedia vs Malta

Clasamentul Grupei F, după primele două etape:





1. Spania (4-1) 6 puncte

2. Suedia (5-4) 4

3. România (5-3) 3

4. Malta (2-3) 3

5. Norvegia (4-5) 1

6. Insulele Feroe (2-6) 0



La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.





Programul grupei F:

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)





(Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)





(Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)





(ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)





(ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia , Suedia – Spania (ora 21:45)





, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia , Spania – Malta (ora 21:45)





, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 11 ori. Tricolorii au reușit până acum 4 victorii și 5 remize. Deși palmaresul ne este favorabil, la fel și golaverajul direct, nu am mai învins nordicii în ultimele 5 confruntări, adică din 1986! La nivelul partidelor oficiale all-time, au fost 5 dueluri consemnate, fiecare reprezentativă reușind până acum câte o victorie, potrivit frf.ro. Ultima partidă a României în Norvegia a avut loc în urmă cu 16 ani. Atunci, "tricolorii" au remizat în preliminariile pentru Euro 2004, scor 1-1. Golul norvegienilor a fost înscris dintr-un penalty acordat greșit de arbitru.