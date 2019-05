​Liga 1, play-off: FC Viitorul vs Astra Giurgiu 3-0 / Echipa lui Hagi a urcat pe poziția a treia

Cele două echipe se vor duela și în finala Cupei României, pe 25 mai, în ultimul meci al sezonului.Eric din penalty ('44), Calcan și Drăguș au înscris pentru Viitorul.18 mai, 21:00: CSU Craiova vs FC Viitorul19 mai, 20:30 FCSB vs CFR Cluj20 mai: Astra Giurgiu vs Sepsi Sf. Gheorghe1. CFR Cluj (15-3) 50 puncte2. FCSB (17-6) 453. FC Viitorul (16-9) 364. CSU Craiova (7-8) 365. Astra Giurgiu (3-18) 246. Sepsi Sf. Gheorghe (3-17) 20