Celtic a învins sâmbătă echipa Aberdeen, în deplasare, cu scorul de 3-0, şi este lider în clasament cu 84 de puncte. A doua clasată, Glasgow Rangers, are 72 de puncte şi un joc mai puţin, însă nu o mai poate depăşi pe Celtic.

Recordul de titluri naţionale în Scoţia este deţinut de Rangers, care are 54.

50 league titles… \uD83D\uDE4C



Thank you for all your support, Celts! #GR8since1888 pic.twitter.com/bakXp7aYD4