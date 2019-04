Youssoufa Moukoko (14 ani), contract cu Nike - A primit un milion de euro la semnătură

​Fotbalistul Youssoufa Moukoko, 14 ani, născut în Camerun, dar cu cetăţenie germană, a încheiat un contract de sponsorizare cu Nike, primind suma de un milion de euro la semnătură, informează Bild, citat de Le Figaro.





Înţelegerea îi poate aduce lui Moukoko până la alte zece milioane de euro, dar cu condiţia să aibă un contract de fotbalist profesionist.





Talentatul fotbalist este din 2016 la Borussia Dortmund, după ce a evoluat anterior la FC St. Pauli. Acum, el joacă la echipa under 17 a Borussiei şi are cifre impresionante, 36 de goluri în 21 de meciuri. La 12 ani, Moukoko juca deja în naţionala germană under 16, echipă pentru care a marcat de trei ori în patru jocuri.





El nu va putea evolua în prima echipă a Borussiei înainte de a împlini 16 ani, în noiembrie 2020, potrivit regulamentului federaţiei germane.





"Interesul pentru Youssoufa nu a fost uşor de gestionat de jucător şi de anturajul său. Pentru a-i respecta dezvoltarea personală şi la dorinţa familiei, am decis să nu-l selecţionăm la naţionala U17", declara în noiembrie, selecţionerul U17, Michael Feichtenbeiner, când Moukoko a împlinit 14 ani, informează News.ro.





Aici poți vedea imagini cu tânărul în vârstă de 14 ani: