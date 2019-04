Promisiuni electorale: Mircea Lucescu ar putea fi președintele Rapidului din 2020, dacă echipa ajunge în Liga 1

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a făcut un anunţ în cursul zilei de luni: Mircea Lucescu ar putea reveni în fotbalul românesc, la Rapid. Mutarea ar urma să aibă loc cel mai devreme în 2020, dacă giuleştenii vor promova în Liga 1, informează Mediafax.





Mircea Lucescu este liber de contract, după ce a ales să se despartă de naţionala Turciei şi ar putea face pasul în Turcia, la Besiktas, conform jurnaliştilor din Ţara Semilunei. Iar antrenorul care a obţinut performanţe importante la nivel internaţional mai are o uşă deschisă.





Primarul Sectorului 1 susţine că doreşte să-l convingă pe Mircea Lucescu să revină în România, ca preşedinte la Rapid: ”Am găsit prieteni pe care i-am rugat să investească în Rapid. Primăria Sectorului 1 nu a băgat nici un ban în club. În România, se vrea performanţă, însă fără investiţii. Toţi ”greii” au zis că vor veni în Liga 1 alături de club.





O să fac tot ce pot să ajut acest club. Când vom ajunge în Liga 1, în anul 2020, cu un antrenor ca Pancu şi cu un preşedinte ca Mircea Lucescu, Rapid va avea o cotă mai mare. Toţi îşi doresc ca acest club să reprezinte România în cupele europene. Stadionul în maxim o lună va fi complet dărâmat. În vară trebuie să fie gata cu 14.000 de locuri, dar am vorbit cu primarul Sectorului 6 şi se mai pot construi 2.000. Stadionul va ajunge undeva la 16.000 de locuri”, a declarat Daniel Tudorache în cadrul emisiunii Realitatea Românească.





Iar indicii există în privinţa mutării care se pregăteşte la Rapid. Mircea Lucescu a venit în ultima perioadă la meciurilor “vişiniilor”, mai exact la victoriile cu FCSB II şi CS Făurei: ”Sunt legat de Rapid, e normal să rămân alături de ei. Toată viaţa am fost antrenor, iar eu urmăresc cu mult interes revoluţia Rapidului. Am văzut suporterii în număr cât mai mare şi am văzut dorinţa jucătorilor de a ajunge acolo le unde este locul. Toţi ne dorim revenirea marilor echipe, iar eu zic că este un progres”, a decarat Mircea Lucescu pentru sursa citată.





Lucescu a antrenat Rapidul în două rânduri, în 1997-1998 şi 1999-2000, iar antrenorul a reuşit să aducă al doilea titlu din istoria clubului.