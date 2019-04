Sport Report: Mourinho: „Excelența Sa dorea să plece în Rolls Royce”

José Mourinho afirmă că risca să fie concediat de la Manchester United dacă manevra greșit în relația cu starul Paul Pogba. Vorbind la un seminar pentru antrenori în Portugalia, Mourinho a relatat un episod care în opinia sa era exemplul perfect privind relația sa cu Pogba – pe care nu l-a numit – când după un meci cu Burnley (la 50 de minute pe șosea de Manchester) din septembrie jucătorul a plecat de pe stadionul Turf Moor în Rolls Royce-ul său condus de șofer, în loc de autobuzul echipei.





O strângere de mână mimată de amândoi





„I-am spus: dacă mergeam la Londra și voiai să rămâi acolo, ar fi fost altceva. Dar suntem aproape, nu are sens ce faci. Tipul era supărat. Apoi am câștigat meciul și m-a întrebat din nou. Eram fericit și am lăsat un pic de la mine: Măcar pleacă cu autobuzul și spune-i șoferului să ne prindă la 10 minute de la stadion, apoi du-te cum vrei. Dar tipul nu era mulțumit nici în vestiar. M-am dus la conferința de presă și când am ajuns apoi la autobuz, lângă el era parcat Rolls Royce-ul cu șofer. În fond, mașina era nouă și Excelența Sa dorea să plece de la stadion în Rolls Royce. Cum te descurci într-o așa situație? Îi spui să nu se urce în Rolls? Găsești un alt mod, ca să nu fii trimis ʼîn vacanță?





Mourinho, care până la urmă a fost dat afară de la United, este dornic să antreneze din nou și recunoaște că este deschis pentru o ofertă din Bundesliga. Portughezul n-a mai lucrat în Germania, dar cum Niko Kovac probabil că nu va rămâne la Bayern peste vară, iar clubul pare dornic, i se oferă o nouă oportunitate după ce a câștigat campionate în Portugalia, Anglia, Italia și Spania.







„Mi-ar plăcea să câștig a treia oară Liga Campionilor cu o a treia echipă și să iau un al cincilea titlu în a cincea țară” a spus Mourinho, pretinzând că a refuzat patru oferte de când a plecat de la Manchester. Întrebat concret dacă ar fi receptiv la o ofertă din Germania, a răspuns „E o țară în care n-am mai antrenat. De ce nu? Vom vedea”. (Raidió Teilifis Éireann – rte.ie).