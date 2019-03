VIDEO Liga 2: Petrolul Ploieşti - Universitatea Cluj 1-0 / Moldoveanu a reușit un gol de generic, din foarfecă

Partida de pe stadionul "Ilie Oană" a fost prima pentru gruparea prahoveană după revenirea pe banca tehnică a lui Gheorghe Mulţescu. Tehnicianul a semnat luni un contract valabil până la finalul sezonului. El se află la al patrulea mandat la Petrolul, scrie News.ro.





Robert Moldoveanu, împrumutat de Dinamo la Petrolul Ploieşti, a reuşit un gol de generic, în mintul 29. Atacantul a reluat superb din foarfecă, deşi se afla într-un unghi imposibil, și a trimis mingea în plasă.





În minutul 89, de la oaspeţi a fost eliminat Berci.







"Sunt bucuros că am marcat din foarfecă, exersez foarte mult la antrenamente această execuţie şi sunt bucuros că am reuşit.



Mă axez foarte mult pe goluri din foarfecă, am vreo opt goluri la Dinamo şi la juniori şi vreau să dau şi mai multe", a declarat Moldoveanu după meci, la Telekom Sport.







Vezi mai jos golul marcat de Moldoveanu:





*Imagini Telekom Sport







CS Mioveni - ASU Poli 1-0 (Hergheligiu 26')





Ultima partidă a etapei, UTA Arad – Sportul Snagov, va avea loc duminică.





Liga 2, clasament:





Sursa foto: soccerstand.com







Academica Cliceni - Luceafărul Oradea 5-0 (Răuță 22', R. Ion 42', Pațurcă 70', Buziuc 73', 90+2')Daco-Getica - Energeticianul 0-0Unirea Brăila - Metaloglobus 2-2 (Konyeha 17', Diakite 90' - penalty/ C.Herea 42', Vâlceanu 56')Ripensia - Pandurii 2-1 (Stoi 9', Dumiter 54'/ Opriţa 76)ACS Poli - CS Balotești 3-1 (Bădăuţă 19' - penalty, Paramatti 89' / V.Mihai 45+3')FC Argeș - Aerostar Bacău 2-1 (Buleică 5', Nilă 88' / Vraciu 55' - penalty)Farul - Chindia Târgoviște 1-0 (Păun 79')