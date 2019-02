​VIDEO Barcelona vs Real Madrid - Jucătorii formației catalane vor purta tricouri cu numele inscripţionate în chineză

​​Jucătorii FC Barcelona vor purta, miercuri, la meciul cu rivala Real Madrid, tricouri pe care vor avea numele inscripţionate şi în limba chineză, pentru a celebra Anul Nou chinezesc, informează Mundo Deportivo, conform News.ro.

Numele în chineză va fi scris cu caractere mai mici sub cel obişnuit. Replici ale acestor tricouri vor fi comercializate în ediţie limitată.

Luni, Leo Messi, Gerard Pique, Marc-Andre ter Stegen şi Samuel Umtiti au fost protagoniştii unui clip video, în care au transmis felicitări cu ocazia Anului Nou chinezesc.

FC Barcelona este una dintre grupările europene cele mai active pe piaţa asiatică. Catalanii au programat la vară un turneu pe acest continent, cu meciuri amicale în China şi Japonia.

FC Barcelona va evolua, miercuri, de la ora 22.00, pe teren propriu, cu Real Madrid, în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei. Returul va avea loc la 27 februarie, la Madrid.

Accidentat în meciul din ultima etapă a LaLiga, cu Valencia, Messi a fost convocat de antrenorul Ernesto Valverde pentru întâlnirea de miercuri, cu rivala din Madrid. În schimb, atacantul Ousmane Dembele, de asemenea accidentat, nu a fost recuperat în timp util şi nu face parte din lotul catalanilor.



\uD83E\uDD29 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear \uD83C\uDF89



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl