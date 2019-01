Atacantul Kevin-Prince Boateng va evolua la FC Barcelona, a anunţat, luni seară, gruparea catalană pe site-ul oficial, informează News.ro.

Internaţionalul ghanez de 31 de ani, de la Sassuolo, a fost împrumutat până la finalul sezonului cu opţiune de cumpărare pentru opt milioane de euro.



"Sunt foarte trist că plec de la Sassuolo, dar este o mare oportunitate pentru mine. Să nu aud de Real Madrid... este de domeniul trecutului! Vreau să mă concentrez la Barcelona şi sper că nu voi lipsi la următorul El Clasico", a declarat Kevin Prince Boateng, în vârstă de 31 de ani.





Fostul jucător de la Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham şi AC Milan va fi prezentat joi.

