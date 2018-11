​VIDEO Raheem Sterling și faultul gazonului/ Manchester City vs Sahtior Donetk 6-0

Vezi aici momentul în care Sterling s-a împiedicat de gazon:

După meci, Sterling și-a cerut scuze arbitrului și adversarilor: "Am vrut să trimit un lob și nu știu ce s-a întâmplat după aceea. M-am trezit pe gazon și m-am întors. Nu cred că am simțit vreun contact, a fost doar vina mea. Am lovit gazonul și am căzut. Îmi cer scuze arbitrului și celor de la Sahtior".

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat și el la finalul partidei: "Am realizat chiar în acel moment că nu este un penalti. Raheem putea să spună ceva, dar sezonul precedent Liverpool și Milner (n.r. James) puteau face același lucru pentru pasa de la golul secund din minutul 44 (n.r. al sferturilor Champions League). Acela a fost un gol valabil. Nu ne face plăcere să marcăm un gol dintr-o situație ca aceasta pentru că totul este clar. Știm care este situația cu VAR, chiar nu ar trebui să fie greu să pui pe cineva să se uite la acele patru-cinci secunde, să spună că nu este penalti și să mergem mai departe":

Grupa F:





Olympique Lyon - Hoffenheim 2-2 (Fekir 19', Ndombele 28' / Kramaric 65', 90+2')

Manchester City vs Sahtior Donetk 6-0 (Silva 13', Gabriel Jesus 24' pen., 72. pen, 90+2 Sterling 49', Mahrez 84')





Clasament:





1. Manchester City (12-3) 9

2. Olympique Lyon (9-8) 6

3. Hoffenheim (8-9) 3

4. Sahtior Donetk (4-13) 2