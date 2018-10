Liga 2: Chindia Târgoviște, la a patra victorie consecutivă, 3-1 cu Poli Timișoara (Rezultatele etapei)

Pentru Chindia au marcat Mihai in minutele 65 și 90 si Neguț, in minutul 67. Golul gazdelor a fost marcat de Stere, in minutul 8.

Au mai avut loc în etapa a 11-a din Liga a 2-a:

Academica Clinceni - Pandurii Tg. Jiu 4-1 (Ion 16', Vodă 30' autogol, Horsia 32', Gliga 89' / Tudoran 42')

Petrolul Ploiești - Luceafărul Oradea 6-2 (Chindriș 2', Lumu 8', Țigănașu 26', 53', Oros 62' autogol, Ștefănescu 75' / Paraschiv 13', 34')

Sportul Snagov – CS Balotești 4-1 (Danalache 4' pen., Buia 35', Bortoneanu 39', Hlistei 74' / Stoica 60')



Dacia Unirea Brăila - Politehnica Timișoara 0-2 (Plămadă 27', Velici 61')



Daco-Getica București - Aerostar Bacău 3-0 (Buștea 61', 73', Voicu 75')



Ripensia Timișoara - Energeticianul 1-1 (Apro 89' / Stoenac 59')



UTA Arad - Metaloglobus 6-1 (Manea 26', Pop 32', 50', Cubleșan 38', 85', Popa 82' / Herea 7')

Farul Constanta - U Cluj 0-3 (Goga 7' pen., Ursu 55', Florescu 80')

Tot miercuri are loc partida dintre CS Mioveni și FC Argeș Pitești, la ora 19:30.

Clasament Liga 2:

1. Sportul Snagov 11 meciuri (20-6) 27

2. Academica Clinceni 11 (29-7) 24

3. Chindia Târgoviște 11 (21-12) 23

4. Petrolul Ploiești 11 (25-10) 22

5. FC Argeș Pitești 10 (17-6) 21

6. U Cluj 11 (20-11) 20