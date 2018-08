​Europa League: Dudelange vs CFR Cluj (21:00); Rapid Viena vs FCSB (21:30) / Ultimul obstacol înainte de faza grupelor (Programul complet al serii)

Dudelange vs CFR Cluj (21:00) - Nu va fi televizat





Dudelange: Joubert - Jordanov, Malget, Prempeh, El Hriti – Dominik Stolz, Marc-Andre Kruska, Cruz – Turpel, Bisevac. Antrenor: Dino Toppmöller .







CFR: Arlauskis - Manea, Vinicius, Lang, Camora - Djokovic, Males, Culio - Mailat, Țucudean, Omrani. Antrenor: Antonio Conceicao.







Partida de pe stadionul Josy Barthel va fi condusă de o brigadă din Suedia, avându-l la centru pe Andreas Ekberg. Acesta va fi ajutat de asistenţii Mehmet Culum şi Stefan Hallberg, iar rezervă va fi Kristoffer Karlsson.





Ambele echipe au reușit să țină pasul un singur tur în Champions League (turul II preliminar). Dudelange a fost eliminată de MOL Vidi, scor 2-3 la general, în timp ce campioana României a cedat în fața celor de la Malmo FF, scor 1-2 la general.





Astfel, Dudelange și CFR Cluj au ajuns în turul al treilea preliminar al Europa League. Echipa lui Dino Toppmöller a produs una dintre cele mai mari surprize ale rundei precedente, reușind să o elimine pe Legia Varșovia, campioana Poloniei, scor 4-3 la general (2-1 în deplasare, 2-2 pe teren propriu).





CFR Cluj nu a avut nicio emoție în ceea ce privește accederea în play-off-ul Europa League, impunându-se cu 7-0 la general împotriva celor de la Alashkert (Armenia). Ardelenii au câștigat cu 2-0 în deplasare și cu 5-0 la Cluj.





Șase ani au trecut de când CFR Cluj a jucat ultima dată în grupele unei competiții europene, în sezonul 2012/2013 din Champions League, atunci când a acumulat 10 puncte şi a terminat pe locul trei în grupa H, după Manchester United şi Galatasaray. Clujenii și-au continuat atunci aventura în Europa League, unde au fost eliminați în şaisprezecimi de Inter Milano (0-5 la general).





De partea cealaltă, Dudelange speră la o calificare istorică în grupele unei competiții europene, putând să devină prima echipă din Luxemburg care ajunge în grupele Europa League.





Rapid Viena vs FCSB (21:30) - PRO TV





Echipe probabile:





Rapid Viena: Strebinger - Bolingoli-Mbombo, Barac, Potzmann, Sonnleitner - Ljubici, Murg, Schwab, Knasmullner - Alar, Veton Berisha. Antrenor: Goran Djuricin.







FCSB: Bălgrădean - Benzar, Bălașa, Planic, Alexandru Stan - Pintilii, Ovidiu Popescu - Man, Moruțan, Teixeira - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.







Meciul de pe "Allianz Stadion" va fi condus la centru de scoțianul William Collum. Acesta va fi ajutat de David McGeachie, Douglas Ross, ambii asistenţi, şi de rezerva Nicholas Walsh.





Rapid Viena a început sezonul eropean în turul al treilea al Europa League, trecând de cei de la Slovan Bratislava (1-2 în deplasare și 4-0 acasă). Austriecii nu au mai ajuns în faza grupelor Europa League din sezonul 2016/2017, când a terminat pe locul trei în Grupa F, cu 6 puncte, după Genk și Athletic Bilbao.





De partea cealaltă, FCSB a fost nevoită să treacă de două tururi preliminare pentru a ajunge în play-off-ul Europa League. În turul doi preliminar, vicecampioana României i-a eliminat pe slovenii de la Rudar Velenje, 6-0 la general (2-0 în deplasare și 4-0 pe teren propriu).







Elevii lui Dică au avut însă mari emoții în turul trei preliminar, după ce au terminat la egalitate, scor 0-0, în meciul tur cu Hajduk Split. În returul de pe Arena Națională, roș-albaștrii au obținut victoria în minutul 90+3, grație unui gol reușit de Gnohere. S-a terminat 2-1 pentru FCSB.





La ediția de anul trecut a Europa League, FCSB a terminat pe locul doi în Grupa G, după Viktoria Plzen, fiind eliminată apoi de Lazio în șaisprezecimi (1-6 la general).





Programul complet al meciurilor de joi (prima manșă a play-off-ului Europa League):





19:00 Torpedo Kutaisi (Geo) - Ludogorets (Bul)

19:00 Zenit Petersburg (Rus) - Molde (Nor)

19:30 Trencin (Svk) - AEK Larnaca (Cyp)

20:00 APOEL (Cyp) - FC Astana (Kaz)

20:00 Sheriff Tiraspol (Mda) - Qarabag (Aze)

20:00 Sigma Olomouc (Cze) - Sevilla (Esp)

20:00 Suduva (Ltu) - Celtic (Sco)

20:05 Sarpsborg 08 (Nor) - Maccabi Tel Aviv (Isr)

20:15 Malmo FF (Swe) - Midtjylland (Den)

21:00 Atalanta (Ita) - FC Copenhagen (Den)

21:00 Basel (Sui) - Apollon (Cyp)

21:00 Dudelange (Lux) - CFR Cluj (Rou)

21:00 Olympiakos Piraeus (Gre) - Burnley (Eng)

21:30 FK Zorya Luhansk (Ukr) - RB Leipzig (Ger)

21:30 Genk (Bel) - Brondby (Den)

21:30 NK Olimpija Ljubljana (Slo) - Trnava (Svk)

21:30 Partizan (Srb) - Besiktas (Tur)

21:30 Rapid Vienna (Aut) - FCSB (Rou)

21:45 Gent (Bel) - Bordeaux (Fra)

21:45 Rangers (Sco) - Ufa (Rus)

21:45 Rosenborg (Nor) - Shkendija (Mac)