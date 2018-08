Champions League: Ajax Amsterdam vs Dinamo Kiev (22:00), meciul serii în play-off (Programul complet)

Miercuri vor avea loc ultimele trei meciuri din prima manșă a play-off-ului Champions League. Cel mai interesant meci al zilei este, cel puțin la prima vedere, cel dintre Ajax și Dinamo Kiev, vicecampioanele din Olanda, respectiv Ucraina. Duelul de pe "Johan Cruijff Arena" din Amsterdam va începe la ora 22:00, putând fi urmărit pe Look Plus, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1.





Echipa olandeză a luat startul încă din turul al doilea preliminar al Champions League, trecând de Sturm Graz (5-1 la general) și de Standard Liege, echipă la care evoluează Răzvan Marin (5-2 la general). Ajax nu s-a mai calificat în grupele Champions League din sezonul 2014/2015. La ediția de anul trecut, "lăncierii" au fost eliminați de Nice în turul trei preliminar, iar apoi au fost învinși de Rosenborg în play-off-ul Europa League.







La ediția 2016/2017 a Europa League, Ajax a ajuns până în finală , unde a fost învinsă de Manchester United, scor 2-0.





Dinamo Kiev a intrat în competiție în turul al treilea, unde a învins-o pe Slavia Praga, echipa la care evoluează Alexandru Băluță (3-1 la general). În sezonul de anul trecut al Champions League, formația din Ucraina a fost eliminată de Young Boys în turul trei preliminar, ajungând apoi până în optimile Europa League, unde a fost învinsă de Lazio.







Ultima prezență a celor de la Dinamo Kiev în grupele Champions League a fost în sezonul 2016/2017.





Cele două echipe s-au mai întâlnit și în play-off-ul ediției 2010/2011 a Champions League, când Ajax s-a impus cu 3-2 la general (1-1 în deplasare, 2-1 pe teren propriu).



Programul meciurilor de miercuri:





22:00 Ajax (Olanda) - Dinamo Kiev (Ucraina) / Look Plus, Digi Sport 1, Telekom Sport 1

22:00 MOL Vidi (Ungaria) - AEK Atena FC (Grecia) / Look TV, Digi Sport 2, Telekom Sport 3

22:00 Young Boys (Elveția) - Dinamo Zagreb (Croația) / Digi Sport 3, Telekom Sport 2







S-au disputat marți:



BATE (Belarus) - PSV (Olanda) 2-3

Benfica (Portugalia) - PAOK (Grecia) 1-1

FK Crvena zvezda (Serbia) - Salzburg (Austria) 0-0



Echipele învingătoare vor merge în grupele Champions League, iar cele eliminate se vor califica direct în grupele Europa League.



Calendarul ediției 2018/2019 a Champions League:



FAZA GRUPELOR -18/19 septembrie, 2/3 și 23/24 octombrie, 6/7 și 27/28 noiembrie, 11/12 decembrie

OPTIMI - 12/13 şi 19/20 februarie (turul); 5/6 şi 12/13 martie (returul)

SFERTURI - 9/10 şi 16/17 aprile

SEMIFINALE - 30 aprilie/1 mai şi 7/8 mai

FINALA - 1 iunie – Estadio Metropolitano, Madrid