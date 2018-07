Europa League: Echipele calificate în turul al doilea preliminar - FC Viitorul, duel cu Vitesse

Rezultatele înregistrate în turul I preliminar al Europa League:



Marți:





(+) Budapest Honved (HUN) - Rabotnicki (MKD) 1-2 în tur 4-0 în retur

Levski (BUL) - (+) Vaduz (LIE) 0-1 3-2

Shkupi (MKD) - (+) Rangers (SCO) 0-2 0-0



Miercuri:





(+) Zeljeznicar (BIH) - Narva Trans (EST) 2-0 3-1



Joi:



(+) Kairat (KAZ) - Engordany (AND) 3-0 7-1

(+) Tobol (KAZ) - Samtredia (GEO) 1-0 2-0

Irtysh (KAZ) - (+) Trakai (LTU) 0-0 0-1

Gandzasar (ARM) - (+) Lech (POL) 0-2 2-1

(+) Laçi (ALB) - Anorthosis (CYP) 1-2 1-0

(+) Dynamo Minsk (BLR) - Derry City (IRL) 2-0 1-2

(+) Viitorul (ROM) - Racing Union (LUX) 2-0 0-0

Gzira (MTL) - (+) Radnicki Nis (SRB) 0-4 0-1

(+) Molde (NOR) - Glenavon (NIR) 1-2 5-1

(+) Slavia Sofia (BUL) - Ilves Tampere (FIN) 1-0 2-1

Kalju (EST) - (+) Stjarnan (ISL) 0-3 1-0

(+) Slovan Bratislava (SLO) - Milsami (MDA) 4-2 5-0

Riga (LTU) - (+) CSKA Sofia (BUL) 0-1 1-0 după prelungiri (3-5 la penaltiuri)

(+) Häcken (SWE) - Liepaja (LTU) 3-0 1-2

(+) Sarpsborg (NOR) - IBV (ISL) 4-0 2-0

Kesla (AZE) - (+) Balzan (MLT) 1-4 2-1

(+) M. Tel Aviv (ISR) - Ferencvaros (HUN) 1-1 1-0

(+) Shakhtyor (BLR) - Connah's Quay (WAL) 3-1 2-0

(+) AIK (SWE) - Shamrock Rovers (IRL) 1-0 1-1 după prelungiri

Vardar (MKD) -(+) Pyunik (ARM) 0-1 0-2

Zaria Balti (MDA) - (+) Gornik Zabrze (POL) 0-1 1-1

(+) Apollon (CYP) - Stumbras (LTU) 0-1 2-0

Dynamo Tblisi (GEO) -(+) Dunajska Streda (SVK) 1-1 1-2

Prishtina (KOS) - (+) Fola Esch (LUX) 0-0 0-0 după prelungiri (4-5 la penaltiuri)

(+) Zalgiris Vilnius (LTU) - Klaksvik (FRO) 2-1 1-1

(+) Nordsjaelland (DEN) - Cliftonville (NIR) 1-0 2-1

(+) Progrès (LUX) - Gabala (AZE) 2-0 0-1

Beitar Jérusalem (ISR) - (+) Chikhura (GEO) 0-0 1-2

(+) Copenhague (DEN) - KuPS (FIN) 1-0 1-1

Luftëtari (ALB) - (+) Ventspils (LAT) 0-5 3-3

(+) Sarajevo (BIH) - Banants (ARM) 2-1 3-0

(+) Maribor (SLO) - Partizani Tirana (ALB) 1-0 2-0

(+) Partizan Belgrade (SRB) - Rudar Pljevlja (MNE) 3-0 3-0

Titograd (MNE) - (+) B36 (FRO) 0-0 1-2

(+) Trencin (SVK) - Buducnost Podgorica (MNE) 2-0 1-1

(+) Dundalk (IRL) - Levadia (EST) 1-0 2-1

Tre Fiori (SMR) - (+) Rudar Velenje (SLO) 0-7 0-3

NSI Runavik (FRO) - (+) Hibernian (SCO) 1-6 4-6

(+) Osijek (CRO) - Petrocub (MDA) 1-1 2-1

Coleraine (NIR) - (+) Spartak Subotica (SRB) 1-1 0-2

(+) Ujpest (HUN) - Neftçi (AZE) 1-3 4-0

(+) Domzale (SLO) - Siroki Brijeg (BIH) 2-2 1-1

(+) Hafnarfjördur (ISL) - Lahti (FIN) 3-0 0-0





*Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul II preliminar al Europa League.







Se vor disputa în turul II preliminar al Europa League:





The New Saints (WAL) - Lincoln Red Imps (GIB)

Torpedo Kutaisi (GEO) - Vikingur (FRO)

Zrinjski (BIH) - La Valette (MLT)

FC Santa Coloma (AND) - Valur Reykjavik (ISL)

Sutjeska (MNE) - Alashkert (ARM)

Dudelange (LUX) - Drita (KOS)

Spartaks Jurmala (LAT) - La Fiorita (SMR)

APOEL (CYP) - Flora Tallinn (EST)

Olimpija Ljubljana (SLO) - Crusaders (NIR)

Molde (NOR) - Laçi (ALB)

Sarajevo (BIH) - Atalanta (ITA)

Zalgiris Vilnius (LTU) - Vaduz (LIE)

Kairat (KAZ) - AZ Alkmaar (NED)

Aberdeen (SCO) - Burnley (ENG)

Partizan Belgrade (SRB) - Trakai (LTU)

Balzan (MLT) - Slovan Bratislava (SLO)

Nordsjaelland (DEN) - AIK (SWE)

Rudar Velenje (SLO) - FCSB (ROM)

Hapoel Haïfa (ISR) - Hafnarfjördur (ISL)

Dundalk (IRL) - AEK Larnaca (CYP)

Gornik Zabrze (POL) - Trencin (SVK)

M. Tel Aviv (ISR) - Radnicki Nis (SRB)

CSKA Sofia (BUL) - Admira Wacker (AUT)

Spartak Subotica (SRB) - Spartak Prague (CZE)

RB Leipzig (GER) - Häcken (SWE)

Stjarnan (ISL) - Copenhague (DEN)

Oufa (RUS) - Domzale (SLO)

Tobol (KAZ) - Pyunik (ARM)

Jagiellonia Bialystok (POL) - Rio Ave (POR)

LASK Linz (AUT) - Lilleström (NOR)

Budapest Honved (HUN) - Progrès (LUX)

Osijek (CRO) - Rangers (SCO)

B36 (FRO) - Besiktas (TUR)

Dunajska Streda (SVK) - Dynamo Minsk (BLR)

Ventspils (LAT) - Bordeaux (FRA)

Zeljeznicar (BIH) - Apollon (CYP)

Viitorul (ROM) - Vitesse (NED)

St Galles (SUI) - Sarpsborg (NOR)

Dynamo Brest (BLR) - Atromitos (GRE)

Séville FC (ESP) - Ujpest (HUN)

Shakhtyor (BLR) - Lech (POL)

Hibernian (SCO) - Asteras Tripolis (GRE)

Chikhura (GEO) - Maribor (SLO)

Genk (BEL) - Fola Esch (LUX)

Djurgarden (SWE) - Mariupol (UKR)

Hajduk Split (CRO) - Slavia Sofia (BUL)





Meciurile tur vor avea loc la 26 iulie, iar returul se va disputa pe 2 august.