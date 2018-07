Box: Anthony Joshua își va apăra titlurile pe Wembley, contra rusului Alexander Povetkin

Britanicul Anthony Joshua își va apăra titlurile mondiale WBA, IBF, WBA și IBO la categoria grea în fața rusului Alexander Povetkin, într-o confruntare care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, pe 22 septembrie, a anunțat luni managerul său, Eddie Hearn, potrivit AFP.

Povetkin (38 de ani) este challengerul WBA pe care Joshua este obligat să-l înfrunte. O victorie în fața rusului i-ar da lui Joshua o mare libertate în alegerea următorului său adversar.



Joshua speră să se lupte și cu americanul Deontay Wilder, care deţine titlul de campion WBC la categoria grea. Duelul lor ar putea avea loc în aprilie 2019. Wilder a câștigat toate cele 40 de meciuri disputate până în prezent.





