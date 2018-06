Champions League: CFR Cluj și-a aflat posibila adversară din turul doi preliminar

La mini-turneul preliminar iau parte patru formații: Santa Coloma (Andorra), Drita (Kosovo), La Fiorita (San Marino) și Lincoln Red Imps (Gibraltar). Se dispută după formatul semifinale - finală.







Dacă va fi eliminată în turul doi preliminar al Champions League, CFR Cluj va juca în turul trei preliminar al Europa League. Spre deosebire de anii precedenţi, echipele venite din Champions League vor juca între ele în a doua competiţie europeană.







Semifinalele Mini-turneului preliminar:





Santa Coloma vs Drita

La Fiorita vs Lincoln







Se vor disputa în Turul I:





Torpedo Kutaisi (GEO) v Sheriff (MDA)

Shkëndija (MKD) v The New Saints (WAL)

Sūduva (LTU) v APOEL (CYP)

Olimpija Ljubljana (SVN) v Qarabağ (AZE)

F91 Dudelange (LUX) v Videoton (HUN)



Câștigătoarea mini-turneului preliminar v Malmö (SWE)

HJK Helsinki (FIN) v Víkingur (FRO)

Ludogorets Razgrad (BUL) v Crusaders (NIR)

Cork City (IRL) v Legia Warszawa (POL)

Valur Reykjavík (ISL) v Rosenborg (NOR)



Kukës (ALB) v Valletta (MLT)

Flora Tallinn (EST) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Spartaks Jūrmala (LVA) v Crvena zvezda (SRB)

Alashkert (ARM) v Celtic (SCO)

Spartak Trnava (SVK) v Zrinjski (BIH)

Astana (KAZ) v Sutjeska (MNE)



Vor avea loc în Turul II:





Astana (KAZ) / Sutjeska (MNE) v Midtjylland (DEN)

Ludogorets Razgrad (BUL) / Crusaders (NIR) v F91 Dudelange (LUX) / Videoton (HUN)

Kukës (ALB) / Valletta (MLT) v Olimpija Ljubljana (SVN) / Qarabağ (AZE)

CFR Cluj (ROU) v Câștigătoarea mini-turneului preliminar / Malmö (SWE)

Dinamo Zagreb (CRO) v Flora Tallinn (EST) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)



Spartaks Jūrmala (LVA) / Crvena zvezda (SRB) v Sūduva (LTU) / APOEL (CYP)

BATE Borisov (BLR) v HJK Helsinki (FIN) / Víkingur (FRO)

Shkëndija (MKD) / The New Saints (WAL) v Torpedo Kutaisi (GEO) / Sheriff (MDA)

Cork City (IRL) / Legia Warszawa (POL) v Spartak Trnava (SVK) / Zrinjski (BIH)

Alashkert (ARM) / Celtic (SCO) v Valur Reykjavík (ISL) / Rosenborg (NOR)



Echipele calificate în faza grupelor:





Spania: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia

Germania: Bayern München, Schalke, Hoffenheim, Borussia Dortmund

Anglia: Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool

Italia: Juventus, Napoli, Roma, Internazionale Milano

Franța: Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon

Rusia: Lokomotiv Moscova, CSKA Moscova

Portugalia: Porto

Ucraina: Shakhtar Donetsk

Belgia: Club Brugge

Turcia: Galatasaray

Cehia: Viktoria Plzeň



Calendarul ediției 2018/2019 a Champions League:





Tur preliminar – mini-turneu în 26 și 29 iunie

Turul 1 – 10/11 și 17/18 iulie

Turul 2 – 24/25 iulie și 31 iulie/1 august

Turul 3 – 7/8 și 14 august

PLAY-OFF-UL – 21/22 și 28/29 august

FAZA GRUPELOR -18/19 septembrie, 2/3 și 23/24 octombrie, 6/7 și 27/28 noiembrie, 11/12 decembrie

OPTIMI - 12/13 şi 19/20 februarie (turul); 5/6 şi 12/13 martie (returul)

SFERTURI - 9/10 şi 16/17 aprile

SEMIFINALE - 30 aprilie/1 mai şi 7/8 mai

FINALA - 1 iunie – Estadio Metropolitano, Madrid