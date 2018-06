Selecționerul Braziliei a explicat evoluția jucătorilor săi din meciul cu Elveția: "Presiunea și anxietatea au influențat jocul echipei"

Brazilia, una din marile favorite la câștigarea Campionatului Mondial, a debutat cu o remiză la competiția din Rusia: 1 - 1 cu Elveția. Selecţionerul naționalei Selecao, Tite, a explicat evoluția elevilor săi, precizând că presiunea și anxietatea le-a influențat jocul. "A fost şi multă anxietate, prea multă presiune, iar acest lucru a influenţat modul în care am jucat, nu am fost suficient de precişi", a spus Tite.





"Până când am marcat, a existat multă presiune. A fost şi multă anxietate, prea multă presiune, iar acest lucru a influenţat modul în care am jucat, nu am fost suficienţi de precişi. O astfel de anxietate vine din temerile legate de disputarea primului meci la Cupa Mondială, chiar şi antrenorii sunt îngrijoraţi", a declarat Tite în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la finalul jocului, potrivit Agerpres.





"Elveţia are o echipă mai echilibrată decât la Mondialul din 2014, a pus presiune asupra noastră, iar noi ne-am creat ocazii, însă nu am fost eficienţi. Desigur, nu sunt bucuros după acest rezultat, doream să învingem. Însă anxietatea ne-a afectat mult", a adăugat selecţionerul brazilian.





Referindu-se la faza golului elveţienilor, la care brazilienii au acuzat un fault asupra lui Miranda, Tite a precizat: "Dacă jucătorul meu este împins, ce pot să spun? Nu este o problemă de poziţionare, este un fault. Miranda mi-a spus: 'Trebuia să cad'. Iar eu i-am spus: 'Cu siguranţă nu, fără simulări. Mă întrebaţi dacă trebuia să pun mai multă presiune asupra arbitrului, iar eu vă răspund că este exclus. Există un sistem pus la punct, cu arbitru şi VAR (asistenţă video pentru arbitraj, n.red.). Deci, nu este desigur o justificare, însă la golul lor cred lucrurile au fost clare. Apoi, în privinţa penalty-ului solicitat la faultul asupra lui Gabriel Jesus este vorba de interpretare. Însă nu se pune problema să ne plângem".





S-au disputat în Grupa E:



Costa Rica - Serbia 0-1

Brazilia - Elveția 1-1



Clasament:



1. Serbia 3 puncte

2. Brazilia 1

3. Elveția

4. Costa Rica 0.



Programul următoarelor meciuri:



22 iunie, ora 15:00 – Brazilia - Costa Rica (Sankt Petersburg)

22 iunie, ora 21:00 – Serbia - Elveţia (Kalinigrad)

27 iunie, ora 21:00 – Serbia - Brazilia (Moscova)

27 iunie, ora 21:00 – Elveţia - Costa Rica (Novgorod)

