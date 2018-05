Lionel Messi a câștigat pentru a cincea oară Gheata de Aur

Lionel Messi a jucat doar 25 de minute în ultimul meci al Barcelonei din La Liga (1-0 cu Real Sociedad), fără să marcheze, dar și-a mai trecut în palmares încă un trofeu. Argentinianul a câștigat pentru a cincea oară în carieră trofeul Gheata de Aur (un record), atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în actualul sezon - 34 de goluri.



Astfel, Messi l-a depăşit în palmares pe Cristiano Ronaldo. Lusitanul a câștigat de patru ori Gheata de Aur, însă în acest sezon a reușit doar 25 de goluri.

Primele cinci poziții în această ierarhie sunt ocupate de următorii jucători:



1. Lionel Messi (Barcelona - 34 goluri, 68 puncte)

2. Mohamed Salah (Liverpool - 32 goluri, 64 puncte)

3. Harry Kane (Tottenham - 30 goluri, 60 puncte)

4. Robert Lewandowski (Bayern Munchen - 29 goluri, 58 puncte)

5. Ciro Inmobile (Lazio - 29 goluri, 58 puncte)



Celelalte trofee câștigate de Messi:



Sezonul 2009/10 (34 goluri, 68 puncte)

Sezonul 2011/12 (50 goluri, 100 puncte)

Sezonul 2012/13 (46 goluri, 92 puncte)

Sezonul 2016/17 (37 goluri, 74 puncte).

\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6 Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ⚽ 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! \uD83D\uDC4F Congratulations, Leo! \uD83D\uDC4F #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj