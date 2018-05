​LIVESCORE CS U Craiova vs FCSB 0-0 (Rep I)

33' FCSB are primul sut pe poarta dupa o jumatate de ora de joc. Tanase a sutat pe jos, direct in bratele portarului de la Craiova!







30' Ovidiu Popescu il faulteaza din spate pe Mitritra si vede cartonasul galben. Craiova beneficiaza de o lovitura libera, insa Baluta suteaza in zid







26' Dupa ce il faulteaza pe Momcilovic si scapa fara sa fie avertizat de Hategan, Baluta se asigura ca vede cartonasul galben lovindu-l nesportiv pe jucatorul sarb





24' Tot Craiova a fost aproape de deschiderea scorului. Mitrita a executat perfect un corner, la coltul scurt, de unde a reluat din prima Baluta. Balgradean a intervenit excelent si a respins balonul in afara terenului. Impresia este aceea ca echipa lui Mangia ar avea nevoie de o victorie, in niciun caz FCSB. Poarta lui Mitrovic nu a fost pusa deloc in pericol pana in acest moment







16' Mateiu a tras de la marginea careului de 16 metri, dupa o actiune foarte buna a lui Mitrita, dar mingea a trecut putin pe langa poarta lui Balgradean





14' Craiova are prima mare ocazie a partidei! Planic si Ovidiu Popescu s-au incurcat reciproc la mijlocul terenului, Mitrita a intrat in posesia balonului si a sprintat vijelios spre poarta ros-albastrilor. Ramas singur cu portarul, Mitrita si-a prelungit prea mult mingea si a sutat in Balgradean, care a retinut in cele din urma







1' A inceput partida de pe stadionul "Ion Oblemenco". Atmosfera superba, arena este arhiplina. Inaintea fluierului de start, handbalistele de la SCM Craiova au prezentat fanilor trofeul cucerit saptamana trecuta - Cupa EHF. "11.05.2018 - ce seară minunată. Campioni europentru pentru prima dată", a fost bannerul afisat de galerie







​CS U Craiova și FCSB se înfruntă în această seară în derby-ul penultimei etape din play-off. Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" poate decide titlul în Liga 1. Echipa lui Nicolae Dică este condamnată să nu piardă la Craiova dacă mai vrea să spere până în ultima etapă la titlul de campioană. Partida va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV și Livescore pe HotNews.ro.



Înaintea partidei de la Craiova, FCSB se găsește pe locul doi în clasament, cu 43 de puncte, la patru lungimi în spatele CFR-ului, formație care are și un meci în plus. O victorie a oltenilor în fața echipei lui Dică i-ar aduce titlul de campionă CFR-ului.





Echipele de start:





CS U Craiova: Mitrovici - R. Popa, Kelici, Tiago Ferreira - Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo, A. Băluță, Mitriță. Antrenor: Devis Mangia



Rezerve: L. Popescu, Burlacu, Briceag, Glavina, Martici, Screciu, Andre Santos



FCSB: Bălgrădean - R.Benzar, Planici, Momcilovici, J. Morais - Pintilii, Ov. Popescu - Teixeira, Fl. Tănase, Fl. Coman - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică



Rezerve: A. Vlad, Bălașa, Nedelcu, L. Filip, Budescu, Cr. Tănase, D. Man





Meciul va fi condus la centru de Ovidiu Haţegan. Acesta va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Valentin Avram. Arbitru de rezervă va fi Iulian Dima, iar observatori Nicolae Marodin şi Viorel Ilinca.





Clasament play-off:





1. CFR Cluj 47 puncte

2. FCSB 43 (- un joc)

3. FC Viitorul 35

4. CS U Craiova 35 (- un joc)

5. Astra 33

6. Poli Iasi 24