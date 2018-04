VIDEO Juventus, neînvinsă de 17 etape în Serie A: Victorie cu 3-1 in derbiul cu AC Milan

Pentru Juventus au marcat Dybala ‘8, Cuadrado ’79 şi Khedira ’87, pentru Milan a înscris Bonucci, în minutul 28.Bologna - AS Roma 1-1Atalanta - Udinese 2-0Cagliari - Torino 0-4Fiorentina - Crotone 2-0Genoa - SPAL 1-1Inter - Verona 3-0Lazio - Benevento 6-2Chievo - Sampdoria 2-1Sassuolo - Napoli 1-1Juventus - AC Milan 3-11 Juventus 78 puncte2 Napoli 743 AS Roma 604 Inter 58 (- un meci)5 Lazio 576 AC Milan 50 (- un meci) etc.