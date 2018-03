VIDEO AS Monaco - Lille 2-1/ Campioana si-a consolidat locul doi in Ligue 1

Mothiba a deschis scorul pentru Lille inca din minutul 16, insa monegascii au reusit sa egaleze pana la pauza. In minutul 44, Rony Lopes a fost servit perfect de Keita si a inscris golul egalizator, dupa ce initial il luase la tinta pe portarul advers. Scorul final al partidei de pe Stade Louis II a fost stabilit de Jovetic, in minutul 61.Lille ocupa locul 19 in clasamentul din Ligue 1, penultimul, avand doar 28 de puncte dupa 30 de etape disputate. Ultima victorie obtinuta de Lille a fost la sfarsitul lunii ianuarie, scor 2-1 cu Strasbourg. De atunci, echipa pregatita de Christophe Galtier a inregistrat trei remize si patru infrangeri.1. PSG 80 (+ un joc)2. AS Monaco 66 (+ un joc)3. Marseille 594. Lyon 545. Nantes 4318:00 Bordeaux - Rennes21:00 Amiens - Troyes21:00 Angers - Caen21:00 Montpellier - Dijon21:00 Toulouse - Strasbourg14:00 Nice - PSG16:00 Metz - Nantes18:00 St Etienne - Guingamp22:00 Marseille - Lyon