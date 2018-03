VIDEO PSG - Metz 5-0/ Recital de goluri pe "Parc des Princes"

Golurile victoriei au fost semnate de Meunier 5', Nkunku 20', 28', Mbappe 45+1' si Silva 82'.PSG a acumulat 77 puncte si se mentine la 14 lungimi in fata celor de la AS Monaco, ocupanta locului doi in clasament. Monegascii s-au impus, vineri, scor 3-1, pe terenul celor de la Strasbourg.Metz n-a mai inregistrat niciun succes de la sfarsitul lunii ianuarie, ajungand la sapte partide consecutive fara victorie.1. PSG 77 puncte (+ un joc)2. Monaco 63 (+ un joc)3. Marseille 564. Lyon 515. Rennes 41 etc.